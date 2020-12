6. desember: Ildsjelene som hjelper oss å holde varmen

Kevin Haugan (18)

Kevin Haugan (18) er en av skuespillerne i NRKs julekalenderserie Snøfall. I dagens luke vil han rette vår oppmerksomhet mot alle mulige ildsjeler. Foto: Kristine Aas

Det er mange av dem, men det er få vi vet om.

Fakta Julekalender: Unge om omsorg Hver dag frem til jul skriver unge mellom 13 og 21 år i Si; Ds julekalender. De forteller enten om noen som har gjort noe beundringsverdig for dem, eller om noen samfunnet bør vise mer omsorg. Vis mer

Ildsjeler hjelper mennesker med å oppnå det de ønsker uten å forvente noe tilbake. Hverken penger eller anerkjennelse. De gjør det kun fordi det er det de brenner for. De følger hjertet.

Det lille ekstra

Ildsjelene har kanskje fast jobb, men bruker fritiden sin til andres nytte og glede. De som får hjelp, hadde nok ikke stått like oppreist uten dem. Jeg vil tørre å påstå at det også er til ildsjelenes egen nytte og glede. De kunne jo like gjerne latt være.

Nettopp det er det viktig å huske på. Det er derfor jeg ønsker å rette en takk til dem denne julen. De gir gaver hele året. Gaver som heiarop, støtte, omsorg, hjelp, oppfølgning, trening og kjærlighet.

Jeg bor selv like ved der Norway Cup arrangeres hvert år. Den festen er en stor del av sommerferien min. Det er så utrolig gøy å se alle de frivillige som jobber sammen for å oppnå noe gøy og minneverdig for alle. For folk fra hele verden!

Der står foreldre og frivillige i pølseboder og butikker. De er fotballtrenere og altmuligpersoner.

Finnes over alt

Til deg som oppnår noe: Husk alltid hvem som hjalp deg og var der først. Disse personene har gitt deg en grunn til å fortsette. En grunn til å stå på og fortsette veien du så vidt hadde begynt. De ga deg grunn til ikke å slutte.

Kevin Haugan (18). Foto: Kristine Aas

Ildsjeler må aldri glemmes. Derfor synes jeg det er utrolig fint at Idrettsgallaen har en egen pris til nettopp dem.

Vi må også huske at det ikke bare er i idretten de finnes. Selv om det er dem vi hører mest om, er det ildsjeler på mange andre steder. Korps, teatre, skoler, barnehager. Og i blokken der du bor. Ja, egentlig overalt.

Nå trenger vi dere

Ildsjeler tar aldri imot applaus. De kommer aldri i rampelyset. Kanskje de ikke vil, men jeg synes de noen ganger bør det.

Deres arbeid handler like mye om å forebygge som å få frem prestasjon og talent. Forebygging av kriminalitet og utenforskap. De skaper tilhørighet og et sted man kan bli sett. Et fristed.

I denne tiden har ildsjeler nesten alt å si. Koronaviruset har satt en stopper og brems på det meste. Vi trenger flere til å bidra i dugnaden for å hjelpe flere enn bare seg selv.

La oss alle være ildsjeler alle sammen.

Hva er det ekstra viktig å huske på denne julen?

– Det er viktig kun å gjøre det nødvendige for hver enkelt og sette ekstra stor pris på det for å se verdien det har. Det er lett å la seg friste og møte andre og feire denne fine høytiden. Men la oss heller feire smått og betydningsfullt fremfor stort og uforsvarlig.

