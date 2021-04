Hvorfor er det så mange fordommer mot gamere?

Henrik Lunde 17 år

Nå nettopp

Jeg synes det å spille er en fin måte å være med venner på. Spesielt hvis det ikke er like lett å være med den personen i virkeligheten, skriver Henrik Lunde (17). Foto: Shutterstock / NTB

Når man spiller, lærer man seg lagspill, kommunikasjon og reaksjon.

Si ;D-innlegg

Dataspill er noe som ofte blir sett negativt på. Men for meg gir dataspill glede. Jeg synes det å spille er en fin måte å være med venner på. Spesielt hvis det ikke er like lett å være med den personen i virkeligheten. Sånn som det er nå under en pandemi.

Det er ikke viktig for meg hvilke spill jeg og vennene mine spiller. Det jeg liker best, er å være sosial og snakke med dem. Gaming er et samlingspunkt for folk uansett alder.

En pause

Dataspill gir også en pause fra den virkelige verden, og det gir meg adrenalin. Selv om jeg opplever gaming som avslappende og gøy, er det fortsatt mange som har fordommer mot dem som spiller dataspill.

Henrik Lunde (17). Foto: Privat

«Folk som spiller dataspill, er feite, late og kaster bort livet sitt.» Dette er et eksempel på en kommentar jeg har hørt. Det er jeg absolutt ikke enig i.

Folk som spiller dataspill, er forskjellige fra hverandre. På akkurat samme måte som de som ikke spiller dataspill, er forskjellige fra hverandre. Så klart finnes det late folk som spiller dataspill, men det at de spiller og er engasjert i noe, er jo bra.

Ikke nok informasjon

Dataspilling er faktisk bra for ungdommer. Når man spiller dataspill, lærer man seg lagspill og kommunikasjon. Man kan også lære å ta avgjørelser raskere. Forskning viser at folk som spiller dataspill, lettere kan få venner.

Jeg har selv opplevd at det var lettere å komme i kontakt med folk etter at jeg startet å spille. Dette kan også ha noe med at man har en felles interesse, og at det er så mange som spiller dataspill. Nesten alle gutter og halvparten av jenter mellom 9–18 år spiller, ifølge Medietilsynet.

Hvis det er så mye positivt med dataspill, hvorfor blir det da sett negativt på?

Jeg tror at folk har fordommer mot dataspill fordi det ikke er nok informasjon om hvorvidt det er bra eller dårlig å spille. Jeg tror at dataspill er positivt, men tror ikke det er bra med for mye av det gode. Så lenge gaming ikke går ut over helsen din, skolegangen din eller det sosiale livet ditt, er jeg enig i at gaming er positivt.

