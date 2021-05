Folk må slutte å spørre «hvor er du egentlig fra?»

Lina Saure Einertsen 16 år

Nå nettopp

Lina Saure Einertsen (16). Foto: Privat

Vi må klare å se forbi forskjellene.

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

For litt over ett år siden, da var jeg på vei hjem fra skolen med noen venner, så jeg en tegning på skolebygningen. Det var tegnet en stor penis. Rett over var ordet «chinese» skrevet i store, rosa bokstaver.

Det var ikke mulig å gå forbi uten å se det. Etter en liten stund kom noen elever gående mot oss. De sa ting som «koronavirus», «chingchong» og «gå tilbake til hjemlandet ditt».

Jeg visste at de snakket til meg og ikke vennene mine. Ikke bare fordi de så rett på meg, men fordi jeg også var den eneste av oss som ikke så «stereotypisk» norsk ut.

Kategoriserer mennesker

Vi er en vennegjeng på fire. Vi har vokst opp i det samme nabolaget. Vi har gått i den samme barnehagen. På den samme skolen. Vi er med andre ord veldig like. Bortsett fra det at jeg er født i Kina.

Jeg har dessverre opplevd hendelser som dette mange ganger. Når jeg forteller andre at jeg er norsk, er det fortsatt noen som spør meg hva mitt «egentlige» hjemland er.

Jeg tror det har en sammenheng med rasisme. Vi kategoriserer mennesker inn i grupper som er basert på utseendet deres. Vi ser dem ikke som enkeltindivider, men som en separat gruppe.

Lina Saure Einertsen (16). Foto: Privat

Se forbi forskjellene

Folk må slutte å spørre «men hvor er du egentlig fra?» og å fokusere på utseendet mitt. Man må heller være nysgjerrig på meg som person. Vi må klare å se forbi forskjellene.

Hvis det var mulig for oss å endre forskjellene våre, eller til og med tatt dem bort, så ville vi ikke gjort det. For hvis vi gjorde det, ville vi også tatt bort en viktig del av oss selv.

En person er så innmari mye mer enn hva andre ser. Vi må lære oss å bli interessert i denne spesifikke personen og hva vi har til felles, istedenfor å peke ut hva vi ikke har.

Vi må gjøre forskjellene våre mindre viktige, og likhetene våre mye viktigere.