Vi har mistet tiden vi aldri får tilbake

Elise Sandvik 20 år

21 minutter siden

Regjeringen har sviktet oss. Gi oss handling, gi oss den forbanna vaksinen, skriver Elise Sandvik (20). Foto: Vidar Ruud

Vi er lei av ikke å bli tatt på alvor.

Vi er blitt sviktet. Vi er ikke blitt sett. I mye mindre grad er vi blitt hørt. Og hjerteskjærende nok er vi i hvert fall ikke blitt tatt på alvor. Det er din feil, Henrik Asheim (H). Du som skulle være vår utdanningsminister. Du som skulle være vår representant.

Jeg ble ikke overrasket da resultatene fra undersøkelsen som 62.500 studenter hadde svart på, ble offentliggjort. Jeg ble ikke overrasket av at over halvparten følte seg ensomme eller at syv av ti klaget på kvaliteten på den digitale undervisningen.

Elise Sandvik (20). Foto: Privat

Tiden du aldri får tilbake

Helseminister Bent Høie (H) imponerte i fjor da han holdt sin tale til de unge. Han imponerte egentlig bare ved å si én setning. «Neste sommer finnes ikke når du er ung», sa han. Det hadde Høie helt rett i.

Fordi mens de voksne dro på chartertur til Spania og klaget på hytteforbudet, satt vi inne og mistet. Mistet det alle forteller oss er den beste tiden i livet. Tiden og tilværelsen som ung.

Den tiden du aldri får tilbake.

Jeg mistet russefeiringen min. Jeg sa farvel til vitnemålsutdelingen på videregående. Jeg så drømmen om å studere i Vietnam ikke bli til noe annet enn en drøm. Jeg la deler av fadderuken på hyllen.

Ølen på baren med medstudentene ble borte. Det samme ble undervisningen jeg hadde gledet meg til. De gode samtalene på skolen, hvor man diskuterer og reflekterer, ble plutselig en fremmed tanke.

Ingen er motiverte lenger, og alle er ensomme. Vi har mistet. Jeg blant annet mistet turene hjemover i frykt for å bringe smitte på jobb. Nå mister jeg også avslutningen på semesteret mitt. Jeg har mistet den tiden dere sa jeg aldri får tilbake.

Gi oss vaksinen!

Jeg stiller meg derfor meget skeptisk til hvordan flere tilleggslån, penger til studentsamskipnadene eller medfølelse skal gi meg den tiden tilbake. Ikke minst hvordan HBO-serien som Asheim anbefalte oss studenter å se, skal gjøre noe bedre.

HBO-abonnementet kan du få kjøpe selv. Tilleggslånet sier jeg pent «nei takk» til da det økende tallet på lånekassens nettside over gjelden min virkelig ikke trenger å bli høyere. Den medfølelsen kan du krølle sammen og kaste i søppelet. Den medfølelsen er jeg lei av.

Vi er lei av ikke å bli sett, ikke bli hørt og ikke bli tatt på alvor.

Du har sviktet oss, Asheim. Regjeringen har sviktet oss. Gi oss handling, gi oss den forbanna vaksinen. Jeg vil ha den beste tiden min tilbake. Tiden og tilværelsen som ung.

