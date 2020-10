En usosial traséendring

Maja B. Brataas (18)

Det blir klinkende klart at denne traséendringen ikke er til for bykjernen og den vanlige Oslo-borger. Den er for de dresskledde, skriver skribenten. Foto: Jil Yngland/NTB

Provoserende å se hvordan byrådet splitter Oslo ved å endre en trikkelinje.

Mandag morgen etter høstferien våknet jeg opp til en enda vanskeligere hverdag enn jeg allerede hadde. Trikkene som før ga meg god tilgang på byens sentrum, var borte. I stedet fikk jeg Bjørvika.

Det skjærer meg litt i hjertet når 19-trikken svinger ut mot Bjørvika istedenfor til gode gamle Schweigaards gate. Gaten som leder mot flere viktige knutepunkter som Oslo bussterminal, Jernbanetorget og Stortorvet. Og til 18- trikken som før hadde direktelinje til Blindern. Dette har bydelene Nordstrand og Gamlebyen mistet med den nye traséendringen byrådet har innført.

Trikkelinje for de dresskledde

Nå blir vi ledet av 13- og 19-trikken til henholdsvis Ullern og Majorstuen. Hvor ofte trenger folk direktelinje fra Nordstrand til Ullern? Hvem tjener egentlig på at ytterkantene av byen blir skinnelagt mens knutepunktene blir omgått?

Vel, det er ikke så vanskelig å skjønne når man ser ut av trikkevinduet. Ut mot det ragende, nybygde Bjørvika. Med sine fancy nye restauranter og lokaler, ventende på at en dresskledd gjeng skal slå seg ned.

Det blir i hvert fall klinkende klart for meg at denne traséendringen, ikke var til for bykjernen og den vanlige Oslo-borger. Den er til disse folkene i dress og, som byråd for miljø og samferdsel i Oslo Lan Marie Berg (MDG) skriver på Facebook: «Til tusenvis av arbeidsplasser og et hav av kulturtilbud i Bjørvika.»

Maja Bennin Brataas (18). Foto: Privat

Splitter byen mer

Det som provoserer meg mest med denne endringen, er hvordan den fysisk splitter byen på en usosial måte. Er ikke målet til byrådet å gjøre byen tilgjengelig for alle? For dem uten bil. For dem som har lang reisevei og lange dager. Er ikke målet å gjøre kollektiv reising enklest mulig?

De som har fått det enklere, er de som hadde det enklest fra før. Min hverdag som skoleelev blir i hvert fall mye vanskeligere.

Skoleelevene får vel synke enda litt mer sammen i timen på grunn av søvnmangel. Hva gjør vel det når vi har tusenvis av arbeidsplasser og et hav av kulturtilbud helt ute på Bjørvika?

