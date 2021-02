Han brøler: «Jævla svarting! Jævla neger, du har ingenting her å gjøre!»

Jente (15)

Nå nettopp

Jeg løp gråtende til t-banestasjonen med mamma på telefonen, skriver debattanten. Bildet er et illustrasjonsfoto fra stasjonen. Foto: Dag W. Grundseth/ NTB

Jeg skulle bare på skitur.

Jeg trodde aldri at jeg kom til å oppleve rasisme i den grad som jeg gjorde i går. Da gikk det opp for meg at det fortsatt finnes mange mennesker som mener at hudfarge er et personlighetstrekk, ikke bare en farge.

Jeg er født og vokst opp i Norge og vil kalle meg en stolt nordmann. Norge er mitt land, som jeg elsker så utrolig høyt. I går så fikk jeg oppleve rasismen på en så ekstrem måte som jeg aldri har gjort før i Norge.

De reagerer stille

Jeg kaller hendelsen «ekstrem» fordi dette er noe et menneske aldri burde oppleve. Rasisme burde jo ikke være en greie i det hele tatt. At mennesker med flere pigmenter fortsatt blir utsatt for så utrolig mye dritt, er bare trist. «Come on», det er 2021!

Jeg skulle på skitur med fullt skiantrekk på. Skiene i den ene hånden og staver i den andre. Jeg tenkte bare på hvor fin skitur jeg og en venninne skulle ha. Men så får jeg høre det, kanskje noe av det vondeste jeg har hørt.

En mann som står på andre siden av fortauet, skriker til meg så høyt han kan. Han brøler: «Jævla svarting! Jævla neger, du har ingenting her å gjøre!». Han brøler det ikke bare én gang, men flere ganger, mens jeg går nedover gaten på Majorstuen. Flere mennesker hører hva han sier. De reagerer, men sier ingenting. Ingenting.

Jeg angrer

Det var vel det som såret meg mest, at det var ingen som turte å si noe. Men det som gjorde meg mest sint, var at jeg selv ikke sa noe. Jeg klart det ikke, jeg ble bare helt stille, stoppet opp, snudde meg og så på mannen, som ikke var så gammel engang.

Jeg angrer på at jeg ikke sto opp for meg selv. I stedet reagerte jeg helt motsatt. Jeg klarte ikke å kontrollere meg og begynte å hylgråte midt på gaten. Jeg løp gråtende til t-banestasjonen med mamma på telefonen.

Det er 20 år siden Benjamin Hermansen ble drept, og rasisme er dessverre fortsatt et stort problem. Uansett hvilken hudfarge, kultur, religion, seksualitet eller bakgrunnen du har: La oss spre kjærlighet og ikke hat, for kjærligheten varer alltid lengst, uansett.

Aftenposten kjenner skribentens identitet.

