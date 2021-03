Nei til munnbind på skolen!

Skal det være påbudt med munnbind, kan vi like godt holdes hjemme.

Det vil gå med flere munnbind om dagen for hver elev. Hvem skal betale for dette? spør debattanten. Foto: NTB/ Shutterstock

Philip Nordbø-Larsson (17) Elev og styremedlem i Bærum Unge Høyre

Skal de eldste elevene benytte munnbind på skolen? Det pågår det en diskusjon om nå. Helsedirektoratet vurderer et påbud, og Elevorganisasjonen er positiv. Dette vil være et unødvendig tiltak, som jeg stiller meg svært kritisk til.

Jeg skjønner at tanken er at munnbind vil redusere smitte. Mange av oss ungdommer tar for lett på smittevernreglene, men jeg er likevel ikke sikker på om munnbind er det rette grepet. Vi kan redusere smitte på andre måter, som rødt nivå eller god avstand ved hjelp av alternerende oppmøtetider. Eller rett og slett: At vi ungdommer skjerper oss.

Dyrt

Nå har mange av oss brukt munnbind en god stund, for eksempel på butikken og i kollektivtrafikken.

Hvor mange av oss har hatt vondt i hodet bare etter en handletur? Tenk da hvordan det vil være å bruke munnbind i åtte timer på skolen. Jeg er svært bekymret for at det vil gå sterkt utover læringen til oss elever. Selv om hjemmeskolen er svært krevende for mange, tror jeg at mange vil ha bedre læringsutbytte hjemme enn på skolen med munnbind.

Philip Nordbø-Larsson. Foto: Privat

Det er dessuten en ekstra utfordring for oss elever som bruker briller. Jeg gjør det selv og opplever ofte at brillene blir duggete når jeg bruker munnbind. Dette vil da gjøre det vanskelig å lese eller å se generelt.

Og har man tenkt på kostnadene? Det vil gå med flere munnbind om dagen for hver elev. Hvem skal betale for dette?

Vent med oss

Jeg tror de fleste av elevene ved videregående skole klarer seg mye bedre med hjemmeskole enn grunnskoleelevene. Jeg ville derfor vært mer opptatt av å holde grunnskoleelevene i skolen – og vente litt med oss på videregående.

Når man begynner å snakke om munnbind i skolen, da er det siste nødløsning for å slippe å stenge. På skolen skal man i hovedsak lære, men sosialiseringen er også en svært viktig del av hverdagen. Den blir svært mye vanskeligere med munnbind. Skal det være påbudt med munnbind i skolen, kan vi derfor like godt holdes hjemme.

Jeg håper derfor at det ikke blir påbud om munnbind i skolen. Det vil være dårlig for elevenes læringsutbytte.

