Begge deler kan føre til kreft. Hvorfor er det bare ulovlig å reklamere for én av dem?

Sander Moen Johansen (18)

Nå nettopp

De nye snusboksene lages så kjedelige som mulig slik at man skal unngå å kjøpe dem. Da må vel en slik regel være mulig å bruke for solariereklamer også? spør Sander Moen Johansen (18). Foto: Lise Åserud / Lucky Business / Shutterstock / NTB

Skal man kunne reklamere for solarium uten merking av de negative konsekvensene?

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I dag morges våknet jeg og tok frem mobilen. På den fikk jeg opp en reklame der jeg ble anbefalt av Brun og blid å ta solarium. Dette skal tydeligvis gi meg viktige D-vitaminer til vinteren.

Personlig sier jeg meg ganske fornøyd med min daglig skje med tran. Fisk spiser jeg et par ganger i uken også. Jeg ønsker ikke å utsette kroppen min for økt risiko for hudkreft, noe som Helsenorge bekrefter på sin nettside.

Sander Moen Johansen (18). Foto: Privat

Herding av huden

Brun og blid er en av de største solariekjedene, og på nettsiden deres har de en fane hvor de svarer på kundespørsmål. Et av spørsmålene er om det er viktig å ta solarium før en sydentur. De svarer at «soling i våre solsenger herder deg opp før sydentur, og dette er å anbefale på det sterkeste.» De understreker riktignok at man ikke tåler timevis på stranden likevel, og at man må bruke solkrem på ferie.

Men nå kommer vi til det interessante. På Helsenorges nettsider står det svart på hvitt: «Unngå solarium før sydenturen» og «å ta solarium rett før sydenturen herder ikke huden mot solen».

Brun og blid og Helsenorge har altså to helt forskjellige råd. Det er vel mulig å påstå at en av disse kildene er litt mer pålitelig enn den andre?

Dessuten har Helsenorge en lang liste over negative konsekvenser ved bruk av solarium. Men på Brun og blids egne nettsider er det vanskelig å finne informasjon om de negative konsekvensene.

Burde det vært lovlig?

Så da spør jeg: Hvorfor er det ikke lov å reklamere for tobakk og alkohol, når det er lov å reklamere for et produkt som ifølge forskning øker sjansen for hudkreft? Vi vet jo for eksempel at de nye snusboksene lages så kjedelige som mulig slik at man skal unngå å kjøpe dem. Burde ikke dette gjelde for solariekjeder også?

At solariekjedenes reklamer skaper farlige kroppsidealer, er det blitt mye snakket om. Men i mine øyne er også markedsføringen deres uetisk av helsemessige årsaker.

Burde det egentlig være lovlig å reklamere for noe som helt tydelig kan føre til hudkreft? Skal man kunne reklamere for solarium uten merking av de negative konsekvensene?

Jeg mener svaret på begge disse spørsmålene er nei, og at dette er et tema som burde snakkes mye høyere om. Kanskje vi skal begynne å snakke om det fra og med i dag, og forsøke å fjerne nok en helseskadelig reklame?

Vel, nå er vi i gang, fortsett debatten.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.