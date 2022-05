Skattepolitisk skivebom fra AUF

Simen Velle Leder, Fremskrittspartiets Ungdom

10 minutter siden

Det er en feilslått tankegang å tro at vi som politikere vet best hva folk vil bruke sine egne penger på, skriver Simen Velle.

Kulturkort for unge er et godt eksempel på den bakvendte tankegangen venstresiden står for.

Når FpU går ut mot et kulturkort for unge, påstår AUF at vi tar til orde for et klasseskille i Norge (Aftenposten Si ;D 9. mai). De mener også at vi har milliardærene i fokus. Ikke bare er påstandene virkelighetsfjerne, de er så drøye at de fortjener et svar.

Fakta Kulturkort Forrige uke presenterte Kulturrådet et forslag om å innføre et kulturpass til ungdom. Med en slik ordning kan staten gi ungdom et kronebeløp å bruke på billetter. Vis mer

Kulturkort er et godt eksempel på den bakvendte tankegangen venstresiden i Norge står for. De vil kreve høyere skatter av innbyggerne og gi pengene tilbake i form av «gratis» tilbud til ungdommer.

Selv om dette høres kult ut når AUF nevner det i skoledebatter, mener jeg er en dårlig prioritering og en enda dårligere idé.

Vil bestemme for deg

Det er en feilslått tankegang å tro at vi som politikere vet best hva folk vil bruke sine egne penger på. Jeg er på ingen måte negativ til kultur, men jeg er i motsetning til AUF overbevist om at de av oss som for eksempel vil se en film på kino, vil betale billetten selv.

Ved å senke skatte- og avgiftstrykket i Norge vil også de fattigste få bedre råd. Avgiftslettelser vil slå spesielt godt ut for dem med lavest inntekt og gi en hardt presset gruppe større økonomisk frihet.

Skattekutt for alle

AUF påstår også at vi går inn for et klasseskille i Norge. Fremskrittspartiets skatte- og avgiftskutt da vi satt i regjering, gikk på ingen måte bare til dem som har god råd. De gikk til oss alle.

Fremskrittspartiet setter enkeltmenneskets frihet høyt. Politikere er ikke overmennesker som vet best til enhver tid.

Du fortjener å ta flere valg over eget liv. Da er det et viktig skritt på veien at staten tar mindre av dine hardt opptjente penger.