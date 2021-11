Foreldre gjør barna en stor bjørnetjeneste

Ruth Kubrom 14 år

Ruth Kubrom (14) mener foreldre burde la flere barn prøve å gjøre ting på egen hånd.

Tro det eller ei, men barn kan klare enormt mye på egen hånd.

Det blir stadig vanligere at foreldre gjør nesten alt for barna sine. Flere ungdommer i Norge har aldri laget en matpakke i sitt liv. Andre blir alltid kjørt til skolen eller trening, selv om det bare er en ti minutters gåtur.

Og noen ungdommer vet ikke engang hvordan man skrur på vaskemaskinen! Her synes jeg foreldrene gjør barna en enorm bjørnetjeneste. Alle burde lære hva det er å være selvstendig i ung alder.

Selvstendige barn

Tro det eller ei, men barn kan klare enormt mye på egen hånd. I stedet for å smøre den nisten mens ungene dine sover ekstra lenge, hvorfor ikke lære dem hvordan det gjøres?

Når barn får prøve ting på egen hånd, får de en liten sniktitt på hvordan det er å være selvstendig.

Selvfølgelig skal ikke sjuåringer være helt uavhengige, men det at de får til å gjøre ting på egen hånd, skaper selvtillit og en mestringsfølelse. De begynner å skjønne at de kan få til mye alene, uten noens hjelp.

Lov å gjøre feil

Du har nok hørt barnet ditt si «Jeg klarer det selv!!», men så klarte de det likevel ikke. Dette er bare bra. For selv om yngstemann klarte å ødelegge pannekakerøren, eller fikk den hvite T-skjorten til å bli rødrosa, betyr det ikke at han aldri skal prøve på nytt.

Du som forelder skal ikke bli overbeskyttende etter den første feilen som barnet ditt gjør. Du skal heller lede barna i riktig retning og støtte gjennom hele prosessen. Til slutt vil du se at barnet ditt faktisk klarer det.

Ta egne valg

Det å oppdra selvstendige barn er noe av det smarteste du kan gjøre, for når barna møter ulike situasjoner, vil de håndtere dem bedre og overvinne forskjellige hindringer.

Det er også nøkkelen til å forme mentalt stabile og suksessfulle mennesker. Selvstendige folk klarer å ta ansvar og ta sine egne valg.

Jeg håper at etter du har lest dette, vil du la barna dine prøve flere ting på egen hånd, selv om de ikke klarer det på første forsøk. For hvis du gjør det, vil det skape mange fordeler for barna dine nå og i fremtiden.

