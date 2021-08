Våre løsninger er de minst politisk korrekte. Men de vil hjelpe flest mennesker.

Gabriel Hvarnes Wiedemann (20) Fylkesformann, Oslo FpU

Nå nettopp

Bildet viser evakuerte afghanske flyktninger ankomme et mottakssenter i Chantilly, USA denne uken.

Vi må se til Australia og Danmark.

Alle er enige om at det som skjer i Afghanistan, er tragisk, og Europas nasjoner må ta drastiske og umiddelbare grep. Selv om Fremskrittspartiets løsninger er de minst politisk korrekte, er det i praksis disse som hjelper desidert flest mennesker på flukt. I tillegg bevarer løsningene det norske folks velferd og sikkerhet.

Med respekt for din tid skal jeg holde meg kortfattet og gi deg tre løsninger.

1. Gjøre som Australia

Den første løsningen er at vi må sende et signal slik Australia har gjort. Etter at Australia nektet å gi asyl til båtmigranter, gikk tallet på døde i australske farvann ned fra flere titalls hvert år til ingen. Når incentivet for en farlig, og for mange dødelig, reise blir fjernet, går dødstallene også ned.

2. Gjøre som Danmark

Den andre løsningen er å følge i fotsporene til Danmark. Tidligere i år gikk Danmarks parlament sammen, med Arbeiderpartiets søsterparti i spissen, for å opprette asylmottak i et tredjeland.

Ved ankomst til Danmark vil migrantene bli sendt til et trygt tredjeland hvor de får asylsøknaden sin vurdert. Ved godkjent søknad vil oppholdet bli gjort i tredjelandet eller i en flyktningleir drevet av FN. Dermed kan man hjelpe langt flere for samme pengesekk, og det er langt enklere å integrere seg i et land med noenlunde lik kultur. Derfor er dette forslaget til Fremskrittspartiet noe Arbeiderpartiet i Norge også bør følge.

3. Hjelpe i nabolandene

Den tredje løsningen er å hjelpe i trygge naboland. Afghanere vil få det best i naboland med lignende kultur og religion. I tillegg er det kort vei tilbake for å bygge opp igjen hjemlandet dersom konflikten roer seg.

Jeg har forståelse for at Fremskrittspartiets løsninger umiddelbart kan virke usolidariske i manges øyne. Samtidig liker dessverre en del mennesker å avfeie debatten ved å diskreditere motdebattanten med mange ulike kallenavn.

Men når du nå vet hvorfor vi mener det vi mener, vet du kanskje også at dette er den riktige løsningen.

I 1980 var det rasistisk å si at innvandrere må lære seg norsk når de bor i Norge. Det er det åpenbart ikke nå lenger. For historien viser at Fremskrittspartiets forslag for innvandring og migrasjon har stått urokkelig. Derfor er Fremskrittspartiet valget for deg om du ønsker en fornuftig tilnærming i innvandrings- og asylpolitikken.

