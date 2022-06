Surrogati – for barnets skyld

Simen Velle Leder, Fremskrittspartiets Ungdom

28 minutter siden

Dersom kvinner ønsker å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn, bør ikke norsk moralisme stå i veien, mener Simen Velle.

Gjennom gode reguleringsordninger kan vi sikre at ingen blir utnyttet.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Surrogati burde bli lovlig i Norge. Det er ikke åpenbart siden det finnes etiske utfordringer. Men surrogati burde tillates for barnets beste.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) uttaler til NRK at hun ønsker å gjøre det forbudt for nordmenn å benytte seg av surrogati i utlandet. Men selv om Toppe skulle ønske det, er det ikke slik at noe forsvinner bare fordi du gjør det forbudt.

Den siste tiden har flere surrogatisaker dukket opp i mediene. NRK-saken om

Ørjan (50) som fikk barn alene via surrogati i USA, er et godt eksempel på hvilke familier Toppe jobber imot.

Surrogati er ikke tillatt i Norge, men likevel ser vi vordende foreldre reise utenlands for å «kjøpe» seg en livmor. Det er klart at det er kontroversielt, men det skjer likevel.

Dermed risikerer vi at surrogatmødre utnyttes, og at prosessene skjer under dårlige forhold. Vi risikerer også at barn vokser opp uten muligheten til å vite hvem som har båret dem frem, eller donert egg.

Alt dette er problemer vi løser ved å tillate surrogati i Norge.

Fakta Surrogati Surrogati innebærer at en kvinne bærer frem et barn som etter fødselen skal overleveres til dem som skal være barnets juridiske foreldre. Som regel er det en annen kvinnes egg som er befruktet og satt inn i surrogaten.

Surrogati er ulovlig i Norge, og myndighetene fraråder nordmenn å inngå surrogatiavtaler i utlandet. Det er derimot ikke ulovlig å gjøre det. Ukraina og USA har vært blant de vanligste landene nordmenn drar til.

Noen av argumentene motstanderne av surrogati bruker, er at man risikerer at barn kan bli objekter for kjøp og salg, og at surrogati innebærer en risiko for surrogaten og hennes helse. Noen mener også at man av hensyn til barnets beste ikke bør bryte prinsippet om den som føder barnet, er barnets mor.

Det finnes ingen tall på hvor mange norske barn som er født via surrogati, men ifølge Store norske leksikon er det snakk om flere hundre. Tall NRK har hentet inn, viser at det kom 50 surrogatifødte barn til Norge i 2019. Kilde: Store norske leksikon, NRK, Bufdir, Regjeringen Vis mer

Skal ikke gjøres rotløse av staten

Selv om det finnes tusenvis av barn som ikke kjenner sitt opphav i Norge, er det en vesentlig forskjell på det som skjer mellom to mennesker, og det staten og fellesskapet legger opp til.

Vi bør så langt det er mulig, strekke oss mot at barn kjenner sine biologiske foreldre og sitt opphav. Ved ikke å tillate surrogati i Norge, risikerer vi at barn ikke får vite dette.

Nå sier ikke jeg at barn må kjenne sitt opphav for å være lykkelige, og det finnes tusenvis av eksempler på det motsatte.

Men dette handler om hva staten legger til rette for og ikke. Det er klart det er en prinsipiell forskjell. Staten skal ikke bidra til at barn blir rotløse.

Surrogatiens fremtid

Mitt utgangspunkt er enkelt: Jeg skal ikke fortelle en kvinne hva hun skal og ikke skal få lov til å bruke kroppen sin til. Jeg skal heller ikke fortelle hverken barn eller familier at deres tilblivelse er noe samfunnet ikke ønsker.

Ethvert barn og enhver familie bør bli møtt med samme respekt her i landet.

Ja, det finnes etiske og moralske dilemmaer ved surrogati. Det betyr imidlertid ikke at det ikke bør bli lovlig i Norge.

Dersom kvinner ønsker å hjelpe ufrivillig barnløse med å få barn, bør ikke norsk moralisme stå i veien.

Gjennom gode reguleringsordninger kan vi sikre at ingen blir utnyttet i en slik prosess. I dag har norske myndigheter ingen kontroll på surrogatiprosessene i utlandet, men det kan vi ha innenfor våre egne grenser.