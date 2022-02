Jeg er overrasket over at vi fortsatt er i en pandemi

Hlin-Såga Kyrkjeøy (20) Leder, Vestland Sosialistisk Ungdom

9 minutter siden

Rike land kjøper inn mange flere doser enn det de bruker, skriver Hlin-Såga Kyrkjeøy (20), leder av Vestland Sosialistisk Ungdom.

Vaksinen finnes. Hvorfor er vi fortsatt i en pandemi?

Lenge ventet vi på en vaksine mot koronaviruset i håp om at det ville ordne alt. Så hvorfor er vi fortsatt i en pandemi nå som vi har fått vaksinene vi ventet på?

Ifølge Our World in Data og pr. dags dato har 61,2 prosent av verden fått første dose, mens kun 10 prosent av mennesker fra lavinntektsland har fått minst én dose. Skillet blir bare større hvis vi sammenligner med situasjonen her i Norge.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) har 93,6 prosent av befolkningen over 18 år fått første dose. Hvorfor er tallene så ulike?

En av hovedårsakene er at rike land kjøper inn mange flere doser enn det de bruker. Dette forlenger pandemien, mener Camilla Stoltenberg som er direktør i FHI.

Første dose

Mange av oss har tatt tredje dose. Samtidig sliter fattigere land med å gi majoriteten av befolkningen sin første dose. Noen kan påstå at vi kjøper inn mange doser for å donere det videre, men i så fall er det altfor få doser som kommer frem.

Hvis vi skal sørge for at andre land får flere doser, må de få tilgang til å lage vaksiner selv. Men dette er ikke en mulighet når de store medisinselskapene tviholder på patentene sine og selger produktene til skyhøye priser.

Som de aller fleste andre ønsker, vil jeg også at pandemien skal ende. Det føles som at livet har vært på pause siden mars i 2020. Nå venter vi bare på at verden skal åpne opp igjen.

Et forbilde

Men det kommer ikke til å skje hvis de rike landene ikke bidrar nok. Norge er nødt til å gå foran som et forbilde for verdenssamfunnet. Det hjelper ikke at vi har utallige doser til oss selv dersom det stadig kommer nye varianter av viruset.

Kanskje viruset ikke hadde mutert slik som det har gjort, dersom vi hadde klart å vaksinere større deler av verdensbefolkningen.

Derfor må Norge ta ansvar nå. Vi må faktisk hjelpe landene som ikke har vaksinert majoriteten av befolkningen sin. Vi kan ikke bare snakke. Vi må gjøre noe. Store ord stopper ikke pandemien.

