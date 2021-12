Jeg la ut en annonse på Finn for å hjelpe noen i julen. Responsen var overveldende.

Erika Norwich 22 år

Nå nettopp

Erika Norwich (22) la ut en video på Tiktok. To uker senere hadde hun samlet inn 125.000 kroner.

Jeg ønsket å hjelpe noen som gruer seg til jul.

I 2019 vokste 11,7 prosent av alle barn i Norge, eller hele 115.000 barn, opp i familier med lavinntekt. Dette forteller statistikken oss, men vi vet at det høyst sannsynlig er store mørketall.

Skamfølelse bidrar til at man ikke avdekker mye av nøden. Mange kan ikke delta på ulike sosiale arenaer i samfunnet, og flere foreldre føler seg utilstrekkelige med tanke på hva de kan tilby barna sine.

Til tross for at fattigdom i Norge ikke ansees av mange som livstruende, vet vi at veldig dårlig råd gir høy risiko for feilernæring, skjevutvikling og psykiske utfordringer.

De siste ukene har jeg brukt all min tid på dem som skjuler seg i skyggen av statistikkene. Disse møtene har gitt meg en større forståelse for hvor ulikt lykke kan oppfattes for oss mennesker.

Stor respons på Finn

I november la jeg ut en annonse på finn.no. Jeg ønsket å hjelpe noen som gruer seg til jul. Mitt utgangspunkt var å bidra med selvlagde smykker og ting jeg ikke lenger har bruk for.

Veldig raskt ble jeg kontaktet av flere som åpent skrev om sin vanskelige livssituasjon. De viste takknemlighet for hvert minste bidrag. Jeg forsto raskt at mine bidrag ikke kunne hjelpe alle. Til slutt måtte jeg slette annonsen.

Drahjelp fra Tiktok

Noen kinobilletter og litt julepynt ble sendt til to familier, men jeg ville så gjerne hjelpe flere. Samme kveld la jeg ut en video på Tiktok hvor jeg oppfordret andre til å hjelpe noen før jul.

Videoen fikk enorm respons. Etter et tips i kommentarfeltet opprettet jeg en innsamling. To uker senere hadde jeg samlet inn 125.000 kroner. Nå kunne vi endelig hjelpe mange.

Føler meg heldig

For meg har livet bestått av både nedturer og oppturer. Som ung og student måtte min mamma prioritere ressursene i min tidlig barndom. Likevel føler jeg hovedsakelig at jeg har vært heldig og fått muligheter som mange andre ikke får.

I en periode var jeg kanskje sett på som en av de heldige barna som hadde tilgang på litt mer enn de fleste andre fikk. Sammenlignet med andre flyttet jeg nokså ung hjemmefra. Dette innebar at jeg tidlig måtte trå inn i voksenlivet.

Med årene møtte jeg psykiske utfordringer som ikke løste seg selv. Det tok noen år før jeg skjønte at jeg måtte be om hjelp. Dette førte til at jeg i dag har det bedre enn noen gang. Det er en lang vei fra det å erkjenne at man trenger hjelp til det å våge å be om hjelp.

Takket være fellesskapet har jeg i år fått muligheten til å glede andre gjennom å sende både julegaver, gavekort på matbutikker, varme klær og diverse hjelpemidler til familier og enslige over hele landet.

Dette har gjort livet mitt rikere, og jeg håper at jeg har inspirert noen der ute til å gjøre det samme.

