Kjære Nanna.

Hva skal man gjøre om man tror man er homo?

Jeg har overhodet ikke lyst til å være det.

Hilsen gutt (18)

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære gutt (18),

Det er en del ting med oss selv som vi ikke kan bestemme, og som det ikke går an å endre eller bytte bort.

Hvem vi blir forelsket i og tiltrukket av, er en av disse tingene. Noen av oss bruker lang tid på å finne ut av hvem vi er, og jeg vet også at noen av oss prøver å fortrenge eller skjule de sidene av oss selv som vi av ulike grunner ikke liker.

Det er ikke en god løsning da det kan føre til at vi blir syke. Å akseptere oss selv som den vi er, at vi gir oss selv lov til å utforske mer av hva som gjør oss at vi føler oss bra, bidrar til at vi får en bedre psykisk og fysisk helse.

Du spør hva man skal gjøre dersom man tror man er homo, og svaret på det er egentlig: «Du trenger ikke gjøre noe spesielt, bortsett fra å sørge for at du er den beste du kan være for deg selv»

Ingen oppskrift

Jeg vet ikke hvorfor du tenker at du ikke har lyst til å være homofil, men for noen av oss kan det være at vi har noen bilder av hva det vil si å være en del av en bestemt gruppe, såkalte stereotypier, og at vi tenker at for å tilhøre den gruppen må vi være på den samme måten. Er det slik for deg?

Da kan jeg fortelle deg at de av oss som er homofile, er like forskjellige som de av oss som for eksempel er heterofile.

Det finnes heldigvis ingen bestemt oppskrift på hvordan du burde, eller skal være basert på hvem du tiltrekkes av. Du er bare deg, og du er akkurat sånn du skal være.

Hvis det er sånn at du opplever å bli forelsket og tiltrukket av gutter, betyr ikke dette automatisk at du er homofil.

De av oss som er bifile, forelsker oss i og tiltrekkes for eksempel både av kvinner og menn, og noen av oss opplever ikke at kjønn har så mye å si.

Sannheten er at det finnes et stort mangfold av seksuelle orienteringer der ute, og den ene er like naturlig, fin og bra som den andre.

Fint å snakke med andre

Kanskje er det slik at du ikke kjenner eller vet om så mange andre som er homofile, eller at du ikke vet hvem du kan snakke med om dette?

Da kan det være fint å vite om tjenesten Ungdomstelefonen hvor du anonymt kan ringe eller chatte med andre unge om kjønn og seksualitet.

Å møte noen personer man kan oppleve tilhørighet med, altså å møte andre homofile og se at det er fullt mulig å leve gode, glade liv, kan være en hjelp til å akseptere seg selv som den man er.

Dersom du ikke kjenner noen, eller har lyst til å møte andre, er du hjertelig velkommen til å delta på noen av de mange tilbudene til Skeiv ungdom.

Du er ikke feil

Jeg vet at noen dessverre vokser opp med venner eller familie som sier negative ting om de av oss som ikke er heterofile, og da kan det føles ekstra vanskelig å skulle godta seg selv som den man er.

Det er viktig at du vet at det ikke er du som er feil, det er holdningene eller uvitenheten til de rundt deg som eventuelt er problemet.

Vi har et samfunn som forventer at alle er heterofile, men det stemmer jo ikke – og det er samfunnets skyld at noen tenker at det er noe galt med å være skeiv.

Så kjære gutt (18), jeg har lyst til å gratulere deg som kanskje? har funnet ut noe så viktig og bra om deg selv!

Det kan føles nytt og kanskje til og med skremmende, men ved å utforske og møte gode folk du kan snakke med, håper jeg at du oppdager at du er skikkelig bra akkurat sånn som du er.