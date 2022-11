Skal man kunne poste bilder av barna på sosiale medier?

Selma Kolltveit Medlem, Sosialistisk Ungdom

15 minutter siden

En ettåring som ikke kan si ifra, burde ha rett til ikke å bli postet, skriver debattanten.

Debatten burde handle om barnas rettigheter – ikke foreldrenes.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

I et innlegg i Aftenposten 6. november foreslår jeg et reglement eller en lov som forhindrer foresatte i å poste bilder av barna sine i sosiale medier. 12. november skrev Serine Aarvik og Kristin Lode fra Fremskrittspartiet Ungdom et svarinnlegg.

Der sier de at de er imot dette med begrunnelsen at «inntil barnet utvikler konsekvenstenking, må vi stole på foreldrenes». Men hvorfor er det ikke barnet som blir satt i fokus i denne debatten?

Fokus på foreldrene

Atter en gang blir fokuset i en debatt om barns rettigheter satt på de foresatte, noe jeg synes er forkastelig. FNs barnekonvensjon, som er en del av norsk lov, sier i avsnitt 16 at alle barn har rett til privatliv, så de skal være beskyttet fra blant annet ulovlig angrep mot ære og omdømme.

Jeg mener sosiale medier burde være en del av dette. En ettåring som ikke kan si ifra, burde ha rett til ikke å bli postet. Og foresatte har ikke rett til å poste.

Snu debatten

«Et forbud mot å dele bilder av barn blir som å ulovliggjøre å ha åpne butikker, kun fordi noen kan komme inn å stjele», skriver Aarvik og Lode. Jeg syns det er artig at de bruker butikk som eksempel når butikker har videokameraer, alarmer og kan velge hvor mange de har på vakt, for å forebygge stjeling.

Det er synd at vi må gå helt til barnekonvensjonen for å snu debatten vekk fra de foresattes «rettigheter». Samtidig viser dette hvorfor det er viktig å få et mer omfattende lovverk på området, slik at det faktisk er barnas rett til personvern som blir prioritert.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!