Som ungdom følte jeg meg usikker og redd. Ungdomshuset ble redningen.

Eri Melhus 19 år

7 minutter siden

Ung kultur møtes (UKM) er en arena der ungdom kan møtes og vise frem det de brenner for. For meg ble UKM en trygg arena og en bekreftelse på at jeg ikke er annerledes, skriver Eri Melhus.

Endelig følte jeg på trygghet. Jeg ble sett.

Trygghet er et ord alle har sin egen definisjon av. Det kan for eksempel være en sang, en person, et sted eller en tilværelse.

For meg handler trygghet om muligheten til å være meg selv, samtidig som jeg føler meg komfortabel og står uten bekymringer. Første gang jeg kjente på denne følelsen, var på det lokale ungdomshuset.

Måtte finne ut hva som var rett for meg

Som mange andre barn slet jeg med å finne ut av hvem jeg var. Hodet var fullt av bekymringer. Jeg var usikker på om jeg hadde valgt rett fritidsaktivitet, og om de vennene jeg hadde, var de rette for meg.

Det som tok mest plass i mitt eget hode, var det som til tider føltes som en uendelig kamp for å finne ut av hvorfor jeg følte meg annerledes. Hodet og kroppen min bærte på en hemmelighet, som jeg ikke fikk lov til å vite.

Da hemmeligheten ble røpet for meg selv og alle rundt meg, måtte jeg leve med at flere behandlet meg annerledes da de fant ut at jeg er skeiv. Jeg måtte lære meg å se i veggen eller gulvet hver gang jeg skiftet klær i gymtimene.

Øyekontakt var også noe jeg sluttet med, i frykt for at noen skulle tro at jeg likte dem som noe mer enn en venn. Det første halve året ute av skapet angret jeg på å ha kommet ut. Jeg savnet å kunne gjøre ting, og snakke som jeg ville, uten at noen skulle se rart på meg.

Fant en arena hvor jeg var trygg

Da jeg deltok på Ung kultur møtes (UKM), følte jeg meg for første gang «normal». Klumpen i halsen og bekymringene forsvant den helgen. Jeg følte meg som en del av mengden. Dette var også første gangen jeg møtte andre skeive på min egen alder.

UKM er en arena der ungdom kan møtes og vise frem det de brenner for. For meg ble UKM en trygg arena og en bekreftelse på at jeg ikke er annerledes.

I tiden etter UKM begynte jeg å tilbringe dagene etter skoletid på det lokale ungdomshuset. Det gamle skolebygget som nå var gjort om til et tilholdssted for ungdommen i kommunen, ble mitt lille fristed der jeg følte meg trygg.

Et sted der jeg kunne være meg selv uten å frykte eller tenke over hva andre tenkte om meg. Her ble du akseptert for hvem du er. Sosial status og legning var ikke noe som definerte deg.

Endelig følte jeg på trygghet. Jeg ble sett. Fort lærte jeg at synlighet var det som skulle til for at jeg skulle føle meg akseptert. Skeive trenger trygge møteplasser for å kunne utforske og uttrykke seg selv.

Hadde det ikke vært for UKM og ungdomshuset, ville jeg brukt flere år på å skamme meg over hvem jeg er. Jeg ville ikke hatt den trygge relasjonen til voksne som jeg har i dag, og jeg tviler på at jeg ville engasjert meg i den skeive bevegelsen.

