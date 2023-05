Misforståtte sykdommer og misbrukte ord

Det er ikke alltid du kan se hvem som sliter, skriver debattanten.

Spiseforstyrrelser er så mye mer enn det du kan se. Og det kan ramme hvem som helst.

31.05.2023 08:00

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes inn her

Tenker på ordet spiseforstyrrelse. Dere ser kanskje for dere en avmagret tenåringsjente med anoreksi som er innlagt på akutten med tvangsernæring?

Men spiseforstyrrelser er så mye mer enn bare det, og det kan ramme hvem som helst.

Det er ikke alltid du kan se hvem som sliter.

Det kan være den tøffeste gutten i klassen din, eller den blideste jenta på første rad. Kanskje det til med er den støttende moren din, eller den hardtarbeidende faren? Eller kanskje det er broren din som du ender i slåsskamp med hver kveld, eller søsteren din som alltid låner tingene dine uten å spørre.

Misforståtte sykdommer

Du tenker kanskje at spiseforstyrrelser er selvvalgt, men det er det ikke. Og det er ikke vakkert i det hele tatt. Spiseforstyrrelser er aldri noe man skal romantisere.

Man kan føle at man drukner i tankene sine, og at en lett utvei er å være «sunn». At livet hadde vært så mye enklere om man endelig kunne passe inn i sin egen kropp. Men det hjelper ikke. Det er som å være i slåsskamp mot sin egen kropp og hjerne.

Mange tenker at det bare er å spise, eller at det bare er å slutte med «uvanene». Men så enkelt er det ikke.

Sykdommen er som et slags dop, og du blir aldri fornøyd med noen ting uansett hvor «hardt» du prøver. Du må bare ha mer og mer.

Jeg har mange ganger hørt ting som «Jeg har hatt så anoreksi i dag, jeg spiste ikke frokost». Nei, du har ikke «hatt anoreksi» bare fordi du hoppet over et måltid. Anoreksi er psykiatriens mest dødelige diagnose, og man skal ikke misbruke et slikt ord.

Sliter usynlig

Til slutt vil jeg si at selv om noen er blitt bedre fra spiseforstyrrelser fysisk sett, så vet du aldri hvordan de har det på innsiden.

Selv om du klarer å bli frisk i kroppen, så må man også bruke lang tid på å jobbe med seg selv innenfra. Det kan ta lang tid å bli frisk psykisk, for veldig mye fra sykdommen kan faktisk henge igjen i flere år etterpå.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Skal du delta i kommentarfeltet?

Les kommentarfeltets ti bud først. Hold deg til saken!