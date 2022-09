Hårsår kulturell appropriasjon?

Elvira (15)

Hvorfor reagerte medelevene mine på at en jente som ikke er mørk i huden og ikke har afrohår, gikk med rastafletter? spør Elvira (15).

Det hadde vært dødskult om de lyse vennene mine begynte å gå med rastafletter.

Jeg kom til Norge da jeg var tre år gammel. Det tok ikke lang tid før jeg begynte å ønske meg langt hår som kunne falle ned langs ryggen, slik de andre barna hadde. Men mitt hår er sort og krøllete fordi jeg har røttene mine i Etiopia.

Av og til tok mamma og pappa meg med til en afro-hårsalong hvor jeg fikk hair extensions i form av fletter. Jeg følte meg så fin, for da hadde jeg langt hår, akkurat som vennene mine. Flettene var også praktiske, for da trengte jeg ikke å børste håret mitt, noe som alltid var litt styrete.

Hvit medelev med rastafletter

Nå har familien min nylig flyttet til Kenya, hvor jeg går på en internasjonal skole. En stor andel av elevene og lærerne er kenyanske og afrikanske. På skolen i Norge var det nesten bare jeg som hadde som hadde rastafletter, men her går flertallet av jentene med fletter hele tiden (box braids, rasta).

Til venstre: Box braids. Håret deles inn i firkantede områder før det flettes. Til høyre: Corn rows. Håret flettes inntil hodebunnen i flere rader.

En dag kom en av de hvite retthårede jentene med rastafletter og hair extensions på skolen. Da var det mange som ble sure. De sa at det var kulturell appropriasjon og rasistisk, og at fletter med hair extensions (rasta, box braids, cornrows) var en del av «black culture» og derfor ikke skal brukes av hvite.

Men vennene mine og jeg ble enige om at denne jenta helt sikkert ikke mente å fornærme noen. Hun hadde jo aldri valgt den hårstilen hvis det ikke hadde vært for at hun likte den. Og når nesten alle jentene på skolen går slik hver dag, gjorde hun bare som enhver tenåringsjente ville ha gjort: skaffet seg det samme.

Likevel hørte jeg senere at en jentegjeng hadde gjort henne ukomfortabel og stilt spydige spørsmål, blant annet hva som var hennes «grunn» til å ha rastafletter.

Høyeste form for smiger

Jeg har hørt en del om kulturell appropriasjon i det siste, altså at én kulturs praksiser, skikker eller ideer blir upassende eller nedlatende fremstilt av noen fra en annen kultur. Dette er blitt mye diskutert i mediene i sammenheng med rasisme og Black lives matter.

Fakta Kulturell appropriering At medlemmer av én folkegruppe tar over den kulturelle produksjonen til en annen folkegruppe, for eksempel symboler, klesdrakt, musikk eller ritualer.

Begrepet brukes helst i situasjoner der det er et ujevnt maktforhold, særlig i forholdet mellom majoritet og minoriteter. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Så hvorfor reagerte de andre elevene når en jente som ikke er mørk i huden og ikke har afrohår, gikk med rastafletter? Hun valgte jo hårstilen fordi hun syntes den var fin, ikke for å fornærme noen. Er det da kulturell appropriasjon? Etter min mening burde ingen bli fornærmet for noe slikt– imitasjon er den høyeste form for smiger!

Det er synd å lete etter rasisme på den måten. Jeg synes at en tenåringsjente skal kunne ha den hårstilen som er «inn» i hennes miljø, uten at hun anklages for kulturell appropriasjon og rasisme. Vi jobber for en likestilt verden, og det kan vi ikke oppnå dersom hudfargen vår bestemmer hva vi kan og ikke kan gjøre.

Personlig hadde jeg syntes det var dødskult om de lyse vennene mine i Norge begynte å gå med rastafletter. Det ville vært fint å ha hårstilen til felles. De fleste tenåringer ønsker bare å passe inn.

