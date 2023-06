Når skal vi få servicehunder for dem med psykiske funksjonsnedsettelser også?

Problemet er at du i Norge bare kan få en servicehund hvis du har en fysisk funksjonsnedsettelse, skriver Sigrun og Solveig Refsnes.

Én eneste hund kan gjøre en utrolig stor forskjell.

16.06.2023 20:30

I Norge er en servicehund en hund som er blitt oppdratt av profesjonelle for å kunne hjelpe noen med fysiske funksjonsnedsettelser. Du har sikkert sett en blind person med førerhund.

Problemet er at du i Norge kun kan få en servicehund hvis du har en fysisk funksjonsnedsettelse, ikkje psykisk.

Kjære regjeringen, eller hvem enn som har muligheten til å fikse dette. Hvor lang tid tar det før vi får servicehunder for de med psykiske funksjonsnedsettelser eller sykdommer også?

I Danmark tilbyr for eksempel Servicehundeforeningen DK servicehunder som kan hjelpe dem med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser til å få et godt liv. På nettsidene deres står det at de har som mål «å hjelpe psykisk syke og psykisk handicappede til et liv vekk fra blant annet isolasjon og ensomhet - og til et et liv hvor man kan komme ut av hjemmet, ha bedre trivsel og ha en god livskvalitet».

For ikke så lenge siden så vi på en dansk tv-serie der de trente opp servicehunder til folk som trengte det. Da så vi hvordan bare den ene hunden forandret livet til deltakerne. Det var helt fantastisk!

Vi mener at Norge burde tilby servicehunder til folk med psykisk funksjonsnedsettelse eller sykdom også, for eksempel dem som strever med alvorlig angst.

Én eneste hund kan gjøre en utrolig stor forskjell. Vi ser ingen grunner til avslag. Vær så snill, jobb for dette!

