Vi hører om innstillinger og sene og fulle tog hele tiden. Det virker som uansett hvor mye folk irriterer seg over dette, blir det kun snakket om. Flere av togene er overbelastet og tilfredsstiller ikke kapasiteten eller behovet. Det gjør reisen ubehagelig og jager potensielle kunder til bilen.

Vi trenger bedre infrastruktur og flere gode hoder på sporet, som kan jernbane, ikke byråkrati. Togene skal gå etter passasjerenes behov, ikke omvendt.

I dag har NSB et monopol på norsk jernbane. Resultatet er urimelige priser. I Italia er det et privatisert hurtigtogsmarked, hvor «Trenitalia» (statseid) og «Italo» (privat selskap) kjemper for å vinne kunder. Privatisering av jernbanen vil gi «priskrig», med bedre utvalg og fokus på komfort, siden selskapene konkurrerer om deg.

Fremskrittspartiets Ungdom er glade for at Fremskrittspartiet lanserer en jernbanereform som gir bedre organisering og en friere jernbanepolitikk langs sporet. Det gir færre forsinkelser, mer dobbeltspor og økt vedlikehold, noe som gjør togreisen mer komfortabel. I tillegg er flere store infrastrukturprosjekter realisert, som kan håndtere flere selskaper og gi raskere togreiser.

Ingen vil tilbake til da en flybillett mellom Oslo og Bergen kostet flere tusen med SAS, og ingen kan heller forestille seg at kun ett bestemt busselskap skulle kunne kjøre mellom Oslo og Kristiansand. Dessverre er det slik med tog i dag.

