Naturfag på skolen gir elever altfor dårlig innsikt i hvordan det er å leve som homofil. Dette må endres.

Jeg kommer fra en liten bygd som sliter med en del homofobi, så «jævla homo» og «bög» var vanlige skjellsord på skolen. Jeg kunne gå igjennom en gang og nesten alltid høre at noen ropte «jævla bög».

Jeg var den eneste på min alder som kom ut av skapet i hjemkommunen, og så vidt jeg kjenner til, er jeg den eneste 16-åringen som så langt har kommet ut av skapet i kommunen. Selv om det statististisk sett skal være en del til som er skeive.

Lærte ingenting

Når den store dagen på skolen kom og vi endelig hadde om det å være skeiv, varte det i én klassetime.

På denne korte tiden lærte vi nesten ingenting. Klassen var litt urolig, læreren gikk fort gjennom kapittelet, og det var det. De lærte nesten ingenting, i alle fall ikke noe nytt.

Etter timen fikk jeg fortsatt spørsmål fra medelever om hvem som er «kvinnen» i et homofilt forhold, selv om noe sånt ikke finnes.

Jeg fikk fortsatt til tider det jeg opplevde som ubehagelige blikk fra andre gutter i klassen når vi skulle skifte etter en gymtime, og jeg fikk fortsatt hat for den jeg er.

Noen ertet homofile med å etterligne dem som noen jentete folk, og kom uttalelser om at «skeive folk tåler nesten ingenting».

Sånn skal det ikke være

Poenget er at den ene skoletimen ikke forandret tankesettet deres.

Sånn kan det ikke være. Vi må endre måten vi elever lærer om homofili på. For at homofobi ikke skal forekomme, må elever lære tidlig at det er ikke noe ekkelt med at to gutter eller jenter liker hverandre, og at det ikke er noe feil med skeive folk.

Å lære om homofili i 10. klasse er altfor sent, og at «jævla homo» er et av de meste brukte skjellsordene på skolegården, burde derfor ikke komme som en overraskelse.

Burde lære fra 1. klasse

Når mange elever lærer om samliv for første gang, lærer de kun hvordan heterofile par gjør det. Men vi burde også lære om skeiv sex.

Jeg mener at elever allerede ifra 1. klasse burde lære at homofili ikke er noe ekkelt. Deretter mener jeg at de burde lære litt om homofili hvert år, slik at de skjønner hva det er for noe og at det i alle fall ikke noe å erte noen for.

Dette er den eneste måten vi kan forhindre at homofobi eksisterer i fremtiden: Åpenhet fra 1. klasse – ikke én naturfagstime i 10. klasse.

