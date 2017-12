På Si ;D 5. desember argumenterer Håkon Andreas Flydal (20) frå Unge Høgre for at skattelistene ikkje lenger bør vera offentlege. I hovudsak meiner han at personvern her burde bety meir enn ytringsfridom og økonomisk openheit.

Ei slik utvikling vil vera svært uheldig av fleire grunnar.

Vanskelegare for journalistar

For det første vil det gjera det vanskelegare for journalistar å avsløra skattesvindel og korrupsjon.

I sin tur vil dette igjen gjera korrupsjon av statleg tilsette og politikarar enklare, sidan inntektene til korkje dei eller veljarane deira er offentleg informasjon.

For det andre vil det danna eit endå større tabu rundt det å snakka om inntekter. Sjølv i dag er det slik at mange har vanskar med å diskutera med andre kva dei tener, særleg om dei skulle vera ekstraordinære på dette området.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vanskelegare for arbeidstakarar

Dette tabuet vil truleg verta sterkare om staten skulle støtta opp om det. Det byr på problem, fordi det gjer det enklare for arbeidsgivarar å løna tilsette ulikt, noko som vil ha særleg uheldige konsekvensar når det kjem til forholdet mellom kvinner og menn.

Når ein ikkje veit noko om kva andre i bedrifta tener, er det vanskeleg å be om lønsauke. I ei tid med veikare fagforeiningar vil ikkje ei slik utvikling vera god for den gjengse arbeidstakar.

Kjenner meg igjen

For det tredje kan ikkje alle andre omsyn vika for frykta for mobbing. I dette tilfellet burde ytringsfridomen vera førsteprioritet. Eg kjenner meg sjølv att i situasjonen Flydal skriv om, der elevar samlar seg kring datamaskina for å sjå på inntektene til foreldrene til kvarandre.

Eg hugsar også at heile saka var gløymd etter eit par dagar.

Om ein verkeleg vil ha ei løysing på at born vert mobba på grunn av inntektsnivå, finst det ei betre løysing enn hemmeleghald: å utjamna ulikskapane.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Kanskje vil disse Si ;D-innleggene også interessere deg: