Jeg er spansk og har bodd i Norge i fire år. Det var veldig tøft å begynne på ungdomsskolen. Jeg snakket ikke norsk og fikk dårlige karakterer.

Jeg kjente heller ingen, og på grunn av språket fikk jeg ikke blitt kjent med så mange heller. Jeg forsto ikke dem, og de forsto ikke meg.

Men etter ett år kunne jeg snakke litt norsk. Karakterene mine ble bedre, og det ble lettere å være sosial med de andre på skolen. Likevel gruet jeg meg til å begynne på videregående.

Hadde ikke høyt nok snitt

Etter en stund skjønte jeg at poengsystemet i Norge, hvor man kommer inn på skoler basert på snitt, kom til å hindre meg i å komme inn på den linjen jeg ønsket, nemlig medier og kommunikasjon på Elvebakken videregående skole.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg ble veldig lei meg. Jeg spurte skolen om det fantes noen tiltak for utlendinger, for eksempel om jeg kunne få ta spansk som fag sånn at snittet mitt ble høyere, eller om det at jeg ikke hadde norsk som morsmål, kunne tas hensyn til når jeg søkte på skoler. Men jeg fikk nei.

Rådgiveren min sa at siden jeg hadde bodd over to år i Norge, fikk jeg ikke noe ekstra hjelp når jeg skulle søke videregående.

Privat.

De mente at jeg, som bare har bodd her i tre år, skulle konkurrere med norske ungdommer som har bodd her hele livet. Men jeg ga ikke opp. Jeg skulle komme inn på medier og kommunikasjon. Jeg forbedret karaktersnittet mitt fra 3,86 til 4,25 i løpet av bare noen måneder. Men det var fremdeles ikke høyt nok, mye på grunn av den lave karakteren min i norsk.

Ikke samme forutsetninger

Jeg har ikke fått norsk pass engang. Jeg har ikke de samme forutsetningene for å lykkes på skolen når jeg ikke snakker språket ordentlig. De ser bare tallet. Men når en fra et annet land får en treer i norsk, er det en naturlig forklaring på det. På norsktentamen ble jeg vurdert på samme grunnlag som alle andre. Matten ble enda vanskeligere fordi jeg måtte lære meg reglene på et språk jeg sliter med å snakke. I musikk fikk jeg lav karakter fordi vi skulle lage en rap på norsk. Hvordan skal jeg klare det?

Ikke en helt vanlig elev

Etter to år i Norge blir du sett på som en helt vanlig elev av systemet. Men man er ikke det. Bare se for deg hvordan det er å flytte til et helt nytt land. Å ta masse fag på et fremmed språk. Gå opp til eksamen uten at du forstår læreboken. Og hvis du ikke lærer fort nok, må du uansett velge en linje som skal forme fremtiden din, uten det snittet du trenger for å gjøre det du egentlig vil. Er dette rettferdig? Jeg synes ikke det.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.