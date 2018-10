I dag, onsdag, er Verdensdagen for psykisk helse. Det er flere ungdomsskoler som kommer til å ta seg tid til å snakke om hvordan den psykiske helsen er like viktig som den fysiske.

Dette er et positivt tiltak som skolene bør ivareta. Vi bør snakke om hva psykisk helse er fordi det angår oss alle, spesielt oss unge som ifølge mange er en del av «se meg-kulturen» eller «generasjon prestasjon».

Privat

Vi unge vi har jo et bekreftelsebehov. Vi vil være de beste på alt fra skole til sosiale medier og fritidsaktiviteter. Å få 100 likes på Instagram er for noen like stort som å få alt riktig på tentamen.

Vil være best i alt

Spise mindre, sove lite, jobbe mer, prestere, levere og gjennomføre. Det er ikke uvanlig at en på min alder tenker slik, for man vil passe inn og være ambisiøs.

Det går ofte for langt. Så langt at eleven kun vil fokusere på å være best i alt. Når det går for langt, er det nødvendig å forstå at det har skjedd.

Det å ha en dag på skolen for psykisk helse er derfor et fantastisk tiltak. Likevel kan jeg trygt si at jeg ikke vil være den eneste som blir skuffet når jeg kommer til skolen i dag. For det som skal vare en hel dag, resulterer ofte i en felles samtale i klassen på 25 minutter på starten av dagen.

25 minutter er ikke nok

En samtale på 25 minutter er ikke nok, en time er ikke nok, til og med en dag er ikke nok.

Det er ikke enkelt å snakke om sin egen mentale helse høyt i klassen. Å gjøre det en gang i året i løpet av tre år gjør det ikke noe enklere.

Vi trenger ikke en halv time i året hvor vi fokuserer på vår psykiske helse. Det får vi knapt noe ut av. Det vi er avhengige av, er flere økter fra barnetrinnet og opp. Vi må få inn psykisk helse i skolen, og det jevnlig. Bare dette vil ha en effekt på elevene.

