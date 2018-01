Et nytt år er ringt inn, og en ny russesesong er i gang. I den anledning valgte familien min å ta opp russesanger som diskusjonsemne ved middagsbordet.

Da brødrene mine fikk greie på at det var nettopp dette særemnet mitt i norsk dreide seg om, tok diskusjonen av. Jeg er selv russ i 2018 og går siste år på studiespesialiserende VG3.

For et par måneder siden leverte jeg inn fordypningsoppgaven min, hvor jeg skrev om russesanger. Jeg gikk inn på hvordan sangene, som litterære verk, påvirker ungdommen.

Dette har vekket oppmerksomhet blant medelever og venner, og jeg lurer på hvorfor særemnet mitt ble sett på som mer kontroversielt enn selve russesangene.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Synd for dem»

«De mener jo ikke hva de synger» eller «det er jo bare sanger!», er jeg ofte blitt fortalt. Ifølge Dagbladet ble det i en undersøkelse om russesanger, utført av Opinion, fastslått at 46 prosent mener de øker aksepten for å drikke seg full.

36 prosent mener de øker aksepten for å ha sex med en person som er for beruset til å være med på det.

24 prosent mener det øker aksepten for å prøve narkotika. Utvalget var ungdommer mellom 15 og 20.

De er altså mer enn bare sanger. Jeg valgte derfor å spørre en russegruppe som hadde sin egen låt, om hvordan de tolket sangen sin.

De hadde ingen formening om dette, så jeg foreslo hvordan andre kunne tolke teksten. Da fikk jeg som svar: «Synd for dem». At russebusser fraskriver seg ansvar og bagatelliserer tekster, er trist.

Kjøpere av russesanger er med på å holde millionindustriballen rullende, og da burde man gjøre seg noen tanker om hvordan publikum kan tolke teksten.

Tenker ikke på teksten

Hovedansvaret for påvirkningen låtene har på ungdom, ligger hos produsentene. Russen betaler dem tusenvis av kroner for en dansbar melodi med krenkende tekst. Aksepten ligger i melodien.

Er melodien fengende nok, er teksten irrelevant.

Når jeg har diskutert dette med medelever, forteller de at de ikke har tenkt på teksten. De synger med på refrenget uten å tenke over hva som faktisk blir sunget.

Men jeg oppfordrer alle medruss og russebusser til å tenke dere om når dere skal kjøpe sang. Tenk over hvordan deres sang påvirker publikum.

Vi ser en tendens til at låtene blir drøyere og drøyere for hvert år, derfor ber jeg alle russelåtprodusenter tenke over hva dere skriver. Tenk over budskapet dere sender til ungdommen og hvilke reaksjoner de skaper.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.

Les gjerne mer om russen: