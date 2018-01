Jeg blir skremt over hvor mange jeg møter, som har stor mistillit til pelsdyrnæringen uten i det hele tatt å vite hva næringen faktisk gjør.

Jeg har alltid vært for pelsdyrnæringen, og mye av dette tror jeg skyldes det naturlige forholdet jeg har hatt til produksjonsdyr.

Jeg er oppvokst på gård med kuer, og det at slaktebilen kommer på høsten, har jeg aldri sett noe galt i.

Derfor ser jeg heller ikke noe galt med å ha mink til produksjon.

Lei og irritert

Men når «byfolket» skal uttale seg om en næring de ikke har noe innsikt i, da blir jeg lei meg. Jeg sier ikke at det ikke finnes bønder som er imot pelsdyrnæringen, for det finnes.

Men når en så stor andel av dem som uttaler seg om næringen, ikke har en anelse om hvordan produksjonen faktisk foregår, da blir jeg både lei meg og irritert.

En annen ting som går meg på nervene, er når unnskyldningen for ikke å vite hvordan pelsdyrene har det, er at «ingen slipper inn».

Dra på besøk!

Beklager å måtte si det, men det er direkte løgn. Norpels (Norges pelsdyrlag) har hatt en kampanje som heter «Bli med inn». Dette er for at utenforstående faktisk kan få bli med inn til en pelsdyrgård for å se hvordan dyrene har det.

Jeg har ingenting imot ditt synspunkt.

Men hvis du skal uttrykke deg om saken, vær så snill å dra og besøk en pelsdyrgård.

Du trenger ikke engang å kjenne noen fra næringen. På nettsiden www.pelsdyrbonde.no finnes det et skjema du kan fylle ut, for å avtale besøk. På den måten får man muligheten til å se denne næringen uten vinklingen fra dem som ønsker å avvikle dyreholdet.

