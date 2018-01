Hvert år kaster de store butikk-kjedene i Norge mange tonn med mat. Samtidig har vi folk i landet som er sultne og ikke har et stort og flott kjøleskap som er fylt opp med masse deilig mat.

Er det ikke egentlig litt tragisk at dette skjer på samme tid, så nærme hverandre? Det synes i alle fall jeg.

Kjøpe andre ting

Vi kaster mye fin mat. Mesteparten av denne maten kommer fra butikkene - mat som som oftest ikke blir kastet fordi den er dårlig, men pga. en datomerknad.

Disse datoene er på de fleste varer «best før»-datoer, så det betyr ikke at maten er dårlig og uspiselig. Så vi kaster egentlig mange tonn med helt fin mat!

Istedenfor å kaste den burde vi gi den til veldedighet. Det er noen få i Norge som bor på gaten uten noe hjem, men de fleste som er fattige, går på skole, har som oftest ordentlige klær, og skjuler stort sett at de ikke har så mye penger som man skulle tro.

leungchopan / Shutterstock / NTB scanpix

Jeg mener at hvis disse menneskene hadde fått maten butikkene vanligvis ville ha kastet, hadde vi blitt kvitt mange problemer. Da kunne for eksempel en alenemor med flere barn heller ha brukt pengene på å kjøpe varme votter, nye vintersko, og barna kunne kanskje ha gått i alle bursdagene de ble invitert i. Hele Norge hadde blitt et bedre sted!

Politikerne må våkne

At lille Norge slutter å kaste så mye mat, kan være også et lite bidrag som gjør slik at Jorden får leve noen år ekstra, og hvis mange land begynner med denne ordningen, ja, da kan hele Jorden få en bedre og lysere fremtid.

I Frankrike er det påbudt for supermarkedene å gi bort usolgt mat til veldedighet, eller sørge for at kassert mat går til dyrefor.

Jeg ser absolutt ingen grunn til at dette skal være for vanskelig å utføre her også. Politikerne våre må våkne opp!

Denne løsningen er en vinn-vinn-situasjon for både butikk-kjedene og de som trenger litt ekstra penger til mat.

