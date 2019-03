«Billig» og «pulbar» – #metoo kom aldri til skolegården

For litt over et år siden ble #metoo et begrep som alle fikk et forhold til. Kvinner verden over fortalte sine personlige historier, og mange arbeidsplasser satte inn tiltak mot seksuell trakassering.

Verre etter #metoo

På vår arbeidsplass, skolen, har vi derimot ikke sett noen resultater av #metoo, og bruk av nedsettende seksuelle bemerkninger har, etter vår mening, økt.

Vi er tre jenter på 14 år som går i 9. klasse. Vi vil gjøre både elever, lærere og foreldre mer oppmerksomme på hva som skjer i skolemiljøet til veldig mange ungdommer.

Privat

Vi opplever at mange har et inntrykk av at vår generasjon vokser opp i et likestilt samfunn. Det stemmer ikke.

Hver dag får jenter på vår alder slengt nedsettende kommentarer etter seg som «hore», «slut», «billig» og «fitte». Vi får høre at vi er svake og naive, at vi bør operere kroppene våre, og vi får høre om at vi er pulbare eller ikke.

Gutter bare er sånn

Om vi sier ifra om dette til lærere eller andre voksne, opplever vi ofte at de bagatelliser situasjonen. De sier at gutter bare er sånn, og at de sikkert bare mener det de sier som tull.

For oss spiller det ingen rolle hva de voksne mener guttene legger i disse kommentarene. Vi opplever dette som ren hersketeknikk og ekstremt nedlatende.

For det første er det ingen voksne som hadde funnet seg i å få denne typen karakteristikker slengt etter seg på jobben, og for det andre gir vi guttene et dårlig utgangspunkt for oppførsel i voksenlivet.

Normalisert sexisme

Å leve i et samfunn hvor du blir kalt «hore» eller «fitte» hver dag, er ikke å leve i et likestilt samfunn. Vi nekter å godta dette som vår hverdag. Og vi oppfordrer alle til å ta en runde meg seg selv og tenke over hvordan du selv forholder deg til sexisme i hverdagen.

Vi kan ikke leve i et samfunn der denne måten å snakke til hverandre er normalisert!

Vi håper at så mange som mulig vil møte opp 8. mars på Youngstorget, høre oss holde appell om dette temaet og gå under vår parole:

«Jeg går på skole, ikke kall meg hore – Stopp sexismen i skolegården!»

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.