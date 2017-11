Hockey skal være røft, men hvor går grensen?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Hockey skal være røft, det skal være mye taklinger og slåssing. Det er kanskje det publikum betaler for å se. Men hvor går grensen?

Galskap

Didrik Nøkleby Svendsen måtte belage seg på en 20 kampers karantene. Det er det god grunn til. Det var en slåsskamp mellom en Lillehammer-spiller og en Sparta-spiller. De holdt hverandre i trøya og slo til hverandre. Så blandet han seg inn og slo Lillehammerspilleren til han lå nede.

Dette er galskap i mine øyne, og har ingenting å gjøre med den fine sporten ishockey. Det har vært mange stygge episoder i høst, og det kan ikke fortsette sånn. Cato Cocozza fikk nå nylig åtte kampers karantene for en hodetakling. Dommeren sa etterpå at det var en livstruende takling.

Gir hardere straffer

Norges Ishockeyforbund har begynt å gi hardere straffer. Det synes jeg er bra. Det er mange som mener at spillernes sikkerhet er i fare etter at Stavanger Oilers Spencer Humphries, bare fikk tre kampers karantene for å overfalle Anders Bastiansen.

Han taklet Bastiansen bakfra og slo til ham gjentatte ganger i bakhodet. Han hadde heller ikke noen interesse av å stoppe, selv etter at motspilleren lå nede og dommerne kom til. Han fikk bare tre kampers karantene!

Syv hjernerystelser

Tenk om Ishockeyforbundet ikke gjør noe med det? Hva vil skje? Jeg blir redd bare av å tenke på det. Et eksempel er Vålerengas Laumann Ylven. Han har fortalt til Dagbladet at han trodde karrièren hans var over etter hans syvende hjernerystelse. Syvende!

Og nå er han ute i ti uker etter et ikke så koselig møte med vantet i kampen mot Storhamar. Dette har ført til brudd i et ledd i skulderen og fare for avrevne sener. Det er grusomt. Så kjære Norges Ishockeyforbund, fortsett å være strenge med straffene slik at vi blir kvitt alle disse usportslige episodene.

Skal være forbilder

En mulighet kan være at en som skader en annen spiller, må stå over like mange kamper selv.

Eventuelt må det blir slutt på taklinger i ishockeysporten. Det er virkelig ikke morsomt å se dette som supporter og som et barn. Disse spillerne skal liksom være våre forbilder!

