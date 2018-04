Kjære deg som satt i en grønn bil på vei mot Asker sentrum etter motorveien. Vet du at du holdt på å kræsje? Vet du at du kunne ødelagt et annet liv? Vet du hvorfor du ikke merket det? Fordi du satt med smarttelefonen din.

Noe du ikke vet, men som jeg vet, er at det så ut som du fyllekjørte.

Fra en side til en annen, opp og ned i fart og kryssing av linjer. Du satt dypt ned i mobilen din og var mye mer opptatt av hva som skjedde på skjermen enn hva som skjedde på veien rundt deg.

Miste førerkortet

Jeg hadde lyst til å tute og skrike til deg, men var sjokkert over hvor lite sikkerhet betyr for deg. Jeg håper du ser dette og skjønner hvor dumt det er å være distrahert av en mobil når du sitter i en bil.

Du utgjør en altfor stor fare i trafikken og gjør risikoen ved å kjøre så mye høyere enn det den burde være.

Hvis du anser deg selv som en god sjåfør selv om du sitter på mobilen din mens du kjører, synes jeg at du fortjener å miste førerkortet.

Ingen argumenter er gode argumenter for å være på mobilen mens du kjører, og det finnes ingen unnskyldninger. Det er ikke bare deg, men så altfor mange andre. Det er kvinner og menn, tenåringer og voksne.

Det er en forferdelig dårlig holdning når man kjører et monster på fire hjul som kan ta et annet liv. Bare fordi du tok opp mobilen.

La snapchatten ligge

Så hva er grunnen til at dere ikke klarer å la mobilen ligge? Fordi dere skal sjekke varsler med en gang, dere skal finne ut av alt der og da, ingenting kan vente.

Kan ikke den ene meldingen eller snapchatten ligge til du kommer hjem?

Dere har ingen rett til å gjøre at andre føler seg utrygge i trafikken. Dere har ingen rett til å ødelegge for andre fordi dere må svare på en melding eller bla gjennom Facebook. Da har dere dessverre misforstått tanken bak å ferdes på en sikker måte i trafikken – og ikke minst verdien av et menneskets liv.

