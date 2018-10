TV-stjernen Kristen Bell og filmstjernen Keira Knightley mener eventyr som Snøhvit og de syv dvergene og Askepott sender ut feil signal til barn. Argumentene til førstnevnte sier at man ikke kan kysse noen som sover, heller aldri ta imot noe spiselig fra fremmede.

Keira Knightley bruker Askepott som et eksempel og mener det er feil å sitte og vente på at det skal komme en rik mann å redde henne. «Redd deg selv!», er budskapet.

Nei, vi trenger ikke å lære barn gjennom eventyr at man ikke skal ta imot noe spiselig fra fremmede eller at man ikke skal kysse noen som sover. La eventyr være eventyr, så kan vi heller bruke eksempler på det som faktisk skjer i samfunnet til å lære barna om rett og galt.

Et uskyldig eventyr

Vi har begynt å peke finger mot alt i verden der det er antydning til at mannen har en større rolle. Og i dette tilfellet, et uskyldig eventyr. Skal vi virkelig begynne å koble eventyr fra forrige århundre opp mot hva som skjer i dagens samfunn? Snøhvit og de syv dvergene er laget på 1930-tallet, inspirert av en fortelling fra tidlig 1800-tallet.

Feminismen i verden utvikler seg i feil retning når vi begynner å skylde på eventyr for seksuell trakassering og kjønnsroller. Prinsessefortellinger har ingenting å gjøre med metoo-kampanjen eller at menn overfaller kvinner. I alle eventyr der prinsen redder kvinnen i nød og kysser henne, har intensjonen aldri vært å være ekkel eller å fremme at «menn er sterkere enn kvinner».

Knuser hjertet mitt

Jeg er veldig for likestilling mellom alle kjønn, og at vi har kommet så langt i dagens Norge sammenlignet med andre land, er helt fantastisk. Det knuser hjertet mitt å se hvordan kvinner, for eksempel i Midtøsten eller i Bangladesh, blir behandlet.

Kristen Bell og Keira Knightley som faktisk har en stemme, som har mulighet til å påvirke tusenvis av mennesker, velger å bruke feminismen og legge skyld på et uskyldig eventyr lenge før vår tid.

Vi bruker feminisme for å skylde på alt som ikke har noen betydning i det hele og store bilde. Kvinner dør for rettighetene sine i andre land, mens her bruker vi stemmen vår på å fortelle folket at Snøhvit og de syv dvergene sender feil signaler til barn. Det blir for dumt.

Vi er nødt til å slutte å bli emosjonelt fornærmet av ubetydelige ting. Fokuser heller på å kjempe for et syn på menneskeheten der menn og kvinner kan leve sammen uten at kvinner tror de skal dominere verden, eller at menn tror de skal dominere verden.

