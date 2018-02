Barnetrygden bør ikke dobles! | Erik Hem Reidarsen (18)

Forrige uke skrev AUF-medlem Endre Toft i et Si ;D-innlegg at barnetrygden burde økes for å minske forskjellene i samfunnet. Tanken er god, men løsningen er helt feil.

Problemet er at barnetrygden ikke har endret seg på mange år. Det at alle får nøyaktig det samme, fører til en skjev fordeling i samfunnet. Noen får for lite hjelp, mens noen får unødvendig hjelp.

Staten kan ikke være alt for alle, men staten kan være der for dem som trenger det mest. Det er på tide å ta til orde for å kutte barnetrygden for de som har mest, og gi mer til de som har minst, slik at alle får den hjelpen de trenger.

Barnetrygden koster samfunnet ca. 15 milliarder kroner i året. Hvor har AUF tenkt å skaffe pengene til å kunne doble barnetrygden? Det kan også være verdt å nevne at i årets statsbudsjett er det allerede satt av penger til at barn skal få mulighet til å delta på f.eks. det lokale fotballaget.

Torp avslutter innlegget med å skrive at «Alle barn skal ha de samme mulighetene. Da kan vi ikke tillate at mange av dem vokser opp i fattigdom.»

Dette er jeg selvsagt helt enig i. Men i et Norge på sitt beste, hjelper man de som trenger det, når de trenger det.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

