I de nye skissene til læreplan for barne- og ungdomsskolen står det at elevene skal lære om samisk historie, som selvfølgelig er veldig viktig, men ingenting om at elevene skal lære om Holocaust eller 2. verdenskrig.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, jeg håper at dette er en misforståelse?

«Relevant for framtiden»?

Dette er helt vanvittig. Alle generasjoner trenger å lære om Holocaust og andre verdenskrig for å bidra til at det aldri skjer igjen.

Regjeringen har satt i gang oppussing av læreplanene slik at stoffet blir mer «relevant for fremtiden». Dette er jeg helt enig i, men vi må også ha med de viktige historiske årsakene som har stor betydning for tiden vi lever i.

Det skal være nulltoleranse for rasisme og krenkelser, og nå skal dere ikke velge å fortelle om jødeforfølgelsen under andre verdenskrig?

Fred og frihet er ikke en selvfølge

Hvordan skal vi forstå begreper som demokrati og toleranse? For å kunne forstå dette i dag, må vi forstå hvordan de er blitt til gjennom historien vår. Hvis noe ikke skal skje igjen, må vi vite hvorfor det ikke skal skje igjen.

Det er så viktig at skolen sikrer kunnskap om tragediene fra 2. verdenskrig og Holocaust.

Nye generasjoner må være klar over at fred og frihet ikke er en selvfølge. Det er noe man måtte være villig å stå opp for.

