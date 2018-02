Dagens vestlige feminisme fører til at vi lar unge menn i stikken.

Ifølge Oxford Dictionary er definisjonen på feminisme «å fremme kvinners rettigheter for å oppnå likhet mellom kjønnene».

Målet med feminisme er dermed å oppnå likhet mellom kjønnene på de områdene hvor kvinnene ligger etter.

Pr. definisjon vil ikke feminismen kjempe for rettighetene til menn, hvis det er mennene som ligger bak på noen områder. Ofte hører vi at feminisme også gagner menn og at vi skal slutte å klage.

Det er klart, et likestilt samfunn, hvor man selv kan bestemme hva man vil gjøre i livet, uavhengig av kjønn, er noe som gagner begge kjønn. Likevel vil ikke feminisme føre til likestilling, eller i hvert fall ikke for menn.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Trenger felles bevegelse

Opp gjennom tidene har kvinnene i de fleste samfunn blitt undertrykt, og de har hatt mange svært viktige saker å kjempe for, som stemmerett og selvbestemt abort.

Feminister har gjort et strålende arbeid på flere områder, men jeg mener at jobben begynner å bli ferdig i de fleste vestlige land i dag.

Dersom vi skal oppnå faktisk likestilling, ikke bare for kvinner, er vi nødt til å samle oss rundt en bevegelse som kjemper for både kvinner og menn.

Det er faktisk slik at mens vi har kjempet for å bedre situasjonen til kvinner, har situasjonen til unge menn blitt verre.

Jenter gjør det nå for eksempel en god del bedre på skolen enn gutter, og det er en tydelig trend at flere kvinner enn menn tar høyere utdanning.

Det er faktisk spådd er det vil være nesten dobbelt så mange yrkesaktive kvinner enn menn med høyere utdanning innen 2030.

Videre tar nesten fem ganger så mange menn som kvinner selvmord i alderen 15–34 år. Ni av ti innsatte i norske fengsler er menn.

Flere jurister sier de opplever at kvinner får lavere straff enn menn i lignende kriminalsaker, tilsynelatende kun fordi de er kvinner.

Likestillingsloven gir mulighet til å kvotere inn kvinner hvor de er underrepresentert, men ikke menn, med omsorgsyrker som eneste unntak.

Jeg kunne fortsatt videre, men jeg håper poenget er kommet frem.

Må ta grep

Listen over saker hvor menn, systematisk eller ikke, blir undertrykt, er ikke kort, selv om mange vil ha det motsatt.

Dersom vi ikke tar grep og utviklingen fortsetter som den gjør, vil vi bevege oss mot et stadig mindre likestilt samfunn.

Det er nemlig nødvendig ikke bare å kjempe mot urettferdighet når det rammer kvinner, men også når det rammer menn.

Om vi ønsker et mer likestilt samfunn, må vi utforme en bevegelse som tar opp problemene til begge kjønn, ikke følge en bevegelse som ignorerer halvparten av befolkningens problemer.

