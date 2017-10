Er du en av dem som kan legge igjen telefonen når du skal på fotballkamp? Gratulerer, da er du en av få. I dagens samfunn har nærmere 88 prosent av Norges befolkning mobiltelefon.

Telefoner vibrerer og ringer til alle døgnets timer, og de fleste har en trang til å være fullt oppdatert på alt.

Dødelig mobilbruk

Har du noen gang tenkt over hvor mye tid du har kastet bort av livet ditt på mobiltelefonen?

Du har ett liv, og synes kanskje det er viktigere å bruke tiden på å bla meningsløst gjennom Facebook. Tid du aldri kommer til å få igjen, tid som kunne vært brukt på noe helt annet.

Rundt middagsbordet til en gjennomsnittlig norsk familie er det masse leven. Ikke fra dem som sitter rundt bordet, men telefonene. Ingen sier noe som helst, og når alle er forsynte fortsetter de å trykke på mobilen helt til det er tid for å legge seg.

Middagsbordet er gått fra å være familiens møteplass, til et sted av likes og delinger.

Visste du at i 2014 ble 147 mennesker drept og 647 mennesker hardt skadet fordi noen var for opptatt med å trykke på telefonen sin? Det er ganske mange uskyldige menneskeliv tatt kun fordi telefonen ga lyd fra seg.

Visste du også at i to tredjedeler av disse bilene satt det ett barn? Tenk litt på det. Førere av bilene var villige til å sette, ikke bare sitt eget, men et barns liv i fare - bare for å svare den som ringte eller sendte melding.

Fem oppfordringer

Vil du være forelderen som sitter på telefonen når barnet ditt spiller fotballkamp? Vil du være den som kommer hjem fra ferie hvor det beste minnet var en Facebook-video? Eller den som ikke fikk med seg fyrverkeriet på nyttårsaften fordi du var mer opptatt av å oppdatere Instagram?

Vil du være den som alltid går glipp av de små øyeblikkene i livet?

Til deg som svarer nei på disse spørsmålene har jeg fem oppfordringer:

1. Skru av lyden og vibreringen på telefonen. 2. Legg den i det andre rommet, i vesken eller la den ligge hjemme. 3. Gi deg selv lov til å sjekke telefonen 4–5 ganger om dagen i stedet for 140 ganger. 4. Ta i bruk et armbåndsur som klokke. 5. Se hva som skjer når du ikke glor ned i skjermen. Til slutt vil jeg bare si at verden er mer enn en skjerm. Det er ikke verdens undergang ikke å være fullt oppdatert på alt, hele tiden.

