Hold ut, kjære studenter! Bedre tider er i vente.

Frida Faaland (20)

Nå nettopp

Jeg håper og tror at etter hvert som tiden går, vil studiehverdagen bli mer og mer preget av fysisk tilstedeværelse, skriver Frida Faaland i sin hilsen til årets nye studenter. Eivind Senneset / NTB scanpix

Kjære alle ferske studenter. Kjære koronakullet. Dette er en hilsen til dere.

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er ikke «bare bare» å være fersk student. Små ting blir store og viktige spørsmål i en helt ny hverdag.

Hvilke bøker skal jeg kjøpe, hvordan skal jeg lese, hvordan skal jeg notere, hvor mye er det egentlig meningen at jeg skal ha lest allerede?

Alle disse velkjente problemstillingene skaper hodebry for en fersking. Det gjorde de i hvert fall for meg i fjor.

Forskjellen mellom høsten 2019 og høsten 2020 er at for ett år siden hadde vi ikke hørt om korona. Første dag av vår nye fremtid var vi faktisk fysisk til stede – nervøse, spente og nysgjerrige! I auditoriet møtte vi forelesere og andre ansatte som ga oss (om ikke all, så i hvert fall mye) informasjon. Ikke minst møtte vi våre medstudenter som vi kunne diskutere små og store ting med.

Hold ut!

I 2020 er fysisk oppmøte blitt ren luksus. Studenter over det ganske land, nye som gamle, blir sendt til digitale plattformer for å «gå i forelesning». Hvordan skal man da møte folk? Hvordan skal man da få venner? Det kan bli lenge til hele kull er samlet i en forelesningssal igjen. Det er veldig synd.

Personlig hadde jeg nok med å «overleve» de første ukene av høsten 2019. Jeg var overveldet av et nytt liv i en ny by. Nå, ett år senere, svømmer jeg mindre anstrengt. Det er i hovedsak takket være de greie menneskene jeg er blitt kjent med. Jeg vet helt ærlig ikke hvor bra det hadde gått dersom det var pandemi i fjor høst.

Frida Faaland (20). Privat

Jeg håper og tror at etter hvert som tiden går, vil studiehverdagen bli mer og mer preget av fysisk tilstedeværelse. Slik vil dere også møte medstudenter og skape relasjoner.

Kjære alle ferske studenter. Kjære koronakullet: Hold ut! Bedre tider er i vente.

Hilsen en annenklassing som er litt mindre uviten, men fortsatt litt (digitalt) forvirret.

