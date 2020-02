Hei.

Dette er første gang jeg skriver noe til deg siden du gikk bort. 67 dager har gått siden jeg fikk telefonen fra hjembyen vår, en telefon jeg aldri skulle fått, men som heldigvis nådde meg.

Det var grusomt.

Jeg var akkurat på vei til å gå fra butikken da jeg så at jeg hadde et tapt anrop, og da jeg ringte venninnen min tilbake, merket jeg at noe var galt. Tror kanskje vi utvekslet noen ord før hun fortalte meg hva som hadde skjedd. Da stoppet verden opp.

Jeg husker ikke så mange detaljer, men veien hjem fra butikken virket mye lengre enn vanlig. Tårene trillet, pusten var intens og ujevn.

Vi kjenner alle noen

Du hadde prøvd å ta ditt eget liv noen dager tidligere, så familien din hadde fløyet til deg for å holde hånden din, og noen dager senere gikk du bort.

Jo eldre jeg blir, jo mer død er det rundt meg. Mennesker skylles opp langs kysten i Hellas, eller dør i skoleskytinger i USA. Her hjemme er det trafikkulykker langs ruglete veier, sykdom og selvmord.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Det var en periode i høst hvor det virket som at nyheter om selvmord nådde meg annenhver uke. Den gamle instruktøren min, en gammel klassekamerat, en venn av en venn. I julen gikk Ari Behn bort, en folkekjær mann, og det virket som at hele Norge tok det innover seg og sørget. Sorg er noe vi alle kan kjenne oss igjen i, uansett alder.

For å forhindre dødsfall i trafikken utvikles veiene til stadighet. De oppgraderes, asfalteres og gjøres så kjøresikker og trygge som mulig. Kanskje selvmordsforebygging bør få samme behandling?

Hvordan er du mot dem rundt deg?

Kjære venninnen min, det gjør så vondt at jeg ikke lenger har muligheten til å gjøre det godt.

Det er noen år siden vi egentlig var gode venninner, men jeg har tenkt på deg jevnlig siden vi sluttet å snakke. Flere ganger de siste årene har jeg ønsket å strekke ut en hånd, men det er blitt med tanken.

Det er mye som har forblitt usagt de siste årene, og det jeg sitter igjen med nå er en overveldende følelse av anger.

Men uansett hvor mange ganger jeg sier «hva om», vil ikke det endre utfallet. Det eneste jeg kan gjøre, er å passe på de menneskene jeg har i livet mitt nå. Sende en melding til dem jeg ikke snakker med så ofte, for å vise at jeg bryr meg. For det gjør jeg virkelig.

Strekk ut en hånd til en venn du savner

Jeg tror vi alle kan tenke mer på hvordan vi er mot menneskene rundt oss. Ikke bare de nære, men også de fjerne relasjonene. Å hilse på noen på bussen, eller spørre hvordan det går når du ser en gammel bekjent på butikken, kan gjøre en stor forskjell.

Kanskje du skal rekke ut en hånd til den vennen du savner. Den vennen du ikke snakker med lenger, på grunn av en krangel du ikke engang husker. Omfanget av dine ord har en større betydning enn du tror.

Og hvis du er en person som sitter igjen etter bortgangen av en venn, nær eller fjern, vær så snill ikke hold følelsene dine inne. Snakk om det. Ta kontakt med moren din, eller en god venn. Kanskje sliter de med noe selv, og sammen kan vi kanskje komme oss gjennom det.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.