Vålerenga skole er en stor Oslo-skole med 700 elever i Oslo øst. Vi har et stort uteområde som gjør at vi har plass til å leke på, og hvert friminutt og etter skoletid er det fullt av aktivitet der.

Nå har jeg som elev på Vålerenga skole fått høre at Bane Nor skal utvide til flere spor, og at de ønsker å bruke store deler av Vålerengaparken og skolegården vår. Det mener jeg er negativt for elevene og nærmiljøet, for vi mister store deler av skolegården som er viktig sosialt for skolen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Støy og konflikter

Vi mister to fotballbaner som er i bruk hele tiden. Hvor skal vi spille fotball?

En annen ting vi mister, er klatrestativet vårt som er ganske nytt. Det brukes hele tiden av både store og små. Mange av de yngre elevene trives bedre på grunn av klatrestativet, de ser frem til å leke med vennene sine i friminuttet og etter skoletid.

Vi mister basketballbanen, som også er et møtested for voksne og barn. FAU har i det siste jobbet med Vålerenga skolehage. Der dyrker de planter som vi på skolen skal lage mat av, lære om planter og ha utendørs undervisning. Det hadde vært trist å miste kjøkkenhagen.

Det jeg mener er det verste, er det store området vi mister. Det fører til at det blir flere elever på et mindre område, som betyr mer støy, og det kan føre til flere konflikter. Når det først er friminutt, er det fint å komme ut til et åpent sted etter å ha vært i et klasserom fullt av elever.

Politikerne må på banen

Det arealet vi mister, er der det skjer mest lek. Området brukes mye etter skolen som et møtested, det gjelder både elever og andre barn. Det er ikke mange lekeplasser i området, så da går også mindre barn på et tap når de mister lekeplassen sin.

Hvis de lander på å fjerne skolegården, flytter de lekeplassen i nærheten av Etterstad VGS, som er langt borte fra skolen. Hvis Bane Nor fjerner deler av Vålerengaparken, mister Vålerenga et viktig samlingspunkt og en viktig lekeplass for barn i oppveksten.

Vi på Vålerenga må stå sammen, og politikerne må komme på banen for at vi kan beholde friområdet vårt!

