Nylig slapp Telia en reklamefilm som de kalte «vær trygg, vær fri, vær deg selv». I kommentarfeltet under kan man få inntrykk av at dette er en rasistisk video, men var det egentlig det?

I videoen ser man Mia Landsem som knuser nettroll, et homofilt par som gifter seg, spredning av nakenbilder, dansing og to kvinner der den ene tar av hijaben, mens den andre tar den på med respekt.

Det ble ment av flere at dette viste at hijaben er undertrykkende. Jeg mener heller at det er et symbol på noe vakkert. At frihet er ikke bare å ta av seg hijaben, men og også ta den på.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Meningsdiktatur

Debatten i etterkant av reklamen gjør meg bekymret for ytringsfriheten og demokratiet vårt. «Du er ikke muslim, du kan ikke mene noe om dette» eller som jeg selv ble fortalt: «Null hijab, null mening».

Skal vi virkelig ha et meningsdiktatur hvor vi begrenser personers meninger på bakgrunn av hudfarge, religion og etnisitet?

Disse truslene mot ytringsfriheten gjorde at jeg innså at vi må ta opp disse temaene i enda større grad, og at vi må heie frem de stemmene som gjør det.

Heier frem friheten

Ytringsfriheten innebærer ikke at man skal si hva man vil, som å oppfordre til straffbare handlinger og hatefulle ytringer, men det skal være lov å mene noe om hijab selv om man er mann, kvinne, hvit, mørk, kristen eller muslim.

Som varaordfører Kamzy Gunaratnam sa på Dagsnytt 18: «Er islamofobi et stort problem i det norske samfunnet? Ja. Er løsningen da ikke å kunne vise hijab i en reklamefilm? Nei. Ytringsfriheten trumfer enhver religion. Så lenge man ikke diskriminerer og hetser, går friheten først.»

Ytringsfriheten er under press, vi trenger menneskene som tar debatten i offentlige rom, så vi kan bli kvitt fordommer.

Telia heier frem friheten i samfunnet og friheten hos enkeltmennesket. Mottagelsen denne reklamen har fått, illustrerer hvorfor vi trengte den.

