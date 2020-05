Ny E18 er et viktig steg i riktig retning for å gjøre kollektivtransporten inn og ut av Oslo billigere, mer effektiv og mer punktlig. Klimavennlige biler og busser trenger også en vei å kjøre på.

Bedre kollektivtransport

Ved å legge lokk på E18 vil vi frigjøre areal til boligutbygging som kan redusere boligprisene. Ny E18 kan derfor gi oss lavere boligpriser, bedre kollektivtilbud og mindre støy. Det er god sosialpolitikk og god klimapolitikk.

Flertallet i Oslo bestemmer ikke hva flertallet i nabokommunene ønsker. I Asker og Bærum har Høyre, Frp, Venstre og KrF gått til valg på ny E18 i en årrekke. De har fått fornyet tillit ved hvert valg. Under skolevalget i 2019 fikk de samme ungdomspartiene godt over 50 prosent av stemmene. Dermed er det tydelig at lokalsamfunnene ønsker ny E18.

Målet er viktigst

Unge vil reise kollektivt. Da må kollektivtransporten gå fortere. Lokk på E18 og egne kollektivfelt er løsningen. Dessuten er kommunestyrene i Asker og Bærum fulle av unge folkevalgte som ønsker fortgang i utbyggingen av ny E18.

I april var 80 prosent av alle nye personbiler i Norge elbiler eller hybridbiler. Regjeringens mål om at 100 prosent av alle nye biler skal være nullutslippsbiler innen 2025, er derfor innenfor rekkevidde. Elbiler kjører også på vei. Det finnes med andre ord ingen klimaargumenter mot ny E18.

Venstresiden i Oslo sitter ikke med definisjonsmakten over hva som er et klimaprosjekt eller ikke. SV, Arbeiderpartiet og MDG er mer opptatt av virkemidlene enn målene. Målet er at utslippene skal ned og at fremkommeligheten for kollektivtransporten skal opp. Da må ny E18 bygges.

Signert:

Håkon Snortheim (21), leder Akershus Unge Høyre

Simen Murud (21), leder Buskerud Unge Høyre

Håkon A. Flydal (23), leder Oslo Unge Høyre

Herman Fåne (22), leder Oslo Fpu

Julianne C. Oftsad (22), leder Viken Fpu

Petter Sæterøy (20), leder Viken Unge Venstre

Constance Thuv (20), leder Viken KrFU

