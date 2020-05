Jeg er en 19 år gammel gutt fra Stange, og på fritiden er jeg en «Jesus-influenser» på Tiktok og sosiale medier. Jeg var blant de første til å lage kristne videoer på norsk på Tiktok, og jeg har fått mange tusen følgere siden jeg startet.

For det meste lager jeg dansevideoer, skuespill, sketcher eller «dype» videoer der jeg snakker om tro, håp, positivitet og kristendommen. For eksempel kan jeg lage kristne versjoner av sanger og danser. I tillegg til dette har jeg laget en felles konto med noen andre «Jesus-influensere» hvor vi legger ut kristent innhold.

Mange stygge meldinger

Vi får dessverre mange negative kommentarer og opplever mye hat. Vi kan få meldinger som er veldig stygge.

Flere foreldre burde derfor være mer bevisst på hva barna skriver på sosiale medier. For når jeg sjekker hvem som sender dette, finner jeg ut at de fleste er veldig unge. Mange har også anonyme profiler.

Disse menneskene bør begynne å oppføre seg bedre. Noen føler seg «store» av å tråkke ned andre. Mange bare henger seg med fordi de synes det er kult. Men dette er første og siste gang jeg legger vekt på negative kommentarer.

Privat

Jeg velger heller å konsentrere meg om det Jesus sier, fokusere på det positive og ignorere det negative.

Støtter og inspirerer hverandre

Når jeg fokuserer på de positive kommentarene, gir de meg veldig mye tilbake. For eksempel er det flere som sier at «du fikk meg til å bli mer interessert i kristendommen», og at jeg har fått dem til å be.

Jeg syntes det er helt fantastisk at flere kristne på Tiktok sprer Guds ord på sin måte. Da når vi ut til forskjellige personer. Det er mange som når ut til oss med spørsmål og bønnehenvendelser.

Jeg synes det er utrolig viktig at unge mennesker får lære om kristendommen og høre om Jesus fra jevnaldrende. Derfor er det veldig viktig å ha et kristent miljø på Tiktok. Da kan man finne venner med samme interesser og livssyn. Vi støtter og inspirerer hverandre samtidig som vi motiverer og inspirerer hverandre.

