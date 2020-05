Jeg har hår på kroppen. Det finnes. Det eksiterer. Det er der. Men. Jeg er redd.

Jeg er redd for at du skal synes jeg er ekkel

Jeg er redd for at du ikke vil ta på meg

Jeg er redd for avvisningen som vil komme når du oppdager at jeg er en kontroversiell og komfortabel en

Jeg er redd for at du heller vil ha en jente som bøyer seg for normene

Jeg er redd for at du vil bli redd av hvor uredd jeg er

Jeg er redd for at du forventer at jeg skal endre meg til en jente som passer bedre inn i dine fantasier

Men det kommer jeg aldri til å gjøre.

Helmine Syvertsen

Jeg er redd for at du ikke synes jeg er attraktiv, men jeg er enda mer redd for å miste respekt for meg selv i et forsøk på å respektere deg

Kroppen og prinsippene mine er ikke til forhandling

Jeg er stolt av kroppen min

Jeg liker kroppen min akkurat som den er

Den dagen jeg fjerner håret på kroppen min for noen andres skyld, den dagen mister jeg en del av meg selv

