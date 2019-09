I går var det vondt å se på Dagsnytt 18. Kommentator i VG, Anders Giæver, snakket om hvor bekymret han er for Greta Thunberg, hennes oppdragelse og helsetilstand.

Tidligere har Giæver i et Facebook-innlegg ytret at han virkelig håper at «16 år gamle Greta Thunberg bare blir litt revet med av sine egne, store ord». Han skriver at «dette begynner å tendere mot Vær Varsom-plakatens punkt 3.9: Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser».

Videre i debatten sa han blant annet at Greta «ser utslitt og vettskremt ut», at han er «bekymret for at hun er pålagt en altfor stor oppgave» og hvor grusomt det er at «voksne folk står rundt og klapper og kjører henne frem».

Det Anders Giæver sier og bruker i debatten, er hersketeknikker av verste sort.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Thunberg vet hva hun snakker om

I stedet for å se på innholdet og forslagene i talen til Greta Thunberg, gyver han løs på det faktum at Greta Thunberg er en ung jente som viser følelser.

Retorikken og talepunktene han bruker, ligner angrep Greta Thunberg og familien får fra høyreekstreme og klimafornektende miljøer. Jeg håper ikke det er standarden vi skal ha for samfunnsdebatten i Norge.

I stedet for å ha en saklig inngang til klimadebatten, velger Giæver å rette all skyts mot Greta Thunberg som en ung jente som «trenger beskyttelse» og «ikke vet hva hun snakker om». Og det er jo helt feil.

Greta Thunberg vet veldig godt hva hun snakker om. Det er bare å se taler hun har holdt eller intervjuer hun har gjort. Hun kan mer om klimasaken enn de fleste, og garantert mer enn Anders Giæver.

Hadde Giæver innehatt kunnskapen som den 16 år gamle klimaaktivisten sitter med, ville han brukt tiden sin på å argumentere for mer klimahandling i stedet for å angripe en ung klimaaktivist.

Hadde Giæver forstått at klimakrisen er vår tids største utfordring, hadde han holdt seg for god for denne usmakelige opptredenen.

Og det er kanskje det som provoserer meg aller mest her. I stedet for å ta ballen, tar Anders Giæver jenta.

Carina Johansen / NTB scanpix

Gretten gammel gubbe

Jeg er enig med Giæver i at det ikke burde vært nødvendig for en 16-åring å ta denne kampen, men det er dessverre helt nødvendig.

Fordi politikerne har sviktet oss. Greta Thunberg har klart å bygge en stor, ung bevegelse som kjemper for å stoppe klimakrisen.

Å be foreldrene «gripe inn», antyde mangel på omsorg, sette spørsmålstegn ved Thunbergs helsetilstand og kritisere en ung samfunnsaktivist for å «se utslitt og vettskremt ut» er ikke å vise omsorg. Det er en hersketeknikk.

Anders Giæver fremstår dermed som en gretten, gammel gubbe.

Hvis Giæver virkelig er så bekymret for hvordan Greta Thunberg har det, bør han kanskje bruke sin spalteplass på å sørge for klimahandling fra politikerne i stedet for å angripe en «stakkars 16 år gammel jente som ser utslitt og vettskremt ut?»

Dette innlegget ble først delt på Simens Bondeviks Facebook-side.

