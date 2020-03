På lørdag var jeg i Kollen. Det var som kjent et forbud fra Folkehelseinstituttet mot å dra på grunn av koronaviruset. Etter en avstemning i gjengen som var invitert på vors, var det et tydelig flertall for å dra likevel. Jeg hadde en litt dårlig følelse i magen, men ble med.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

«Har jo bare ett liv»

Vi var fire jenter som sto opp klokken 05.30. Vi sminket oss og tok på oss Kollen-antrekkene våre. Min første refleksjon var at vi alle var helt likt kledd, med ekstremt dyre skibukser, vinterjakker og briller.

Vi dro deretter hjemmefra til vorset, der vi møtte tretti andre som hadde alt av det samme utstyret.

På vei opp til Kollen bladde jeg gjennom nettaviser, og så at flere, som var der oppe, allerede hadde blitt intervjuet.

Sitater som «Du har jo bare ett liv» var overskriftene. Det var ikke mye tanker rundt hvordan det ikke bare er ditt eget liv det dreier seg om, når det er snakk om en smittefare.

Grov mobbing

Synet som møtte meg i skogen rundt Holmenkollen var som følger: Jo da, det var hundrevis av fulle ungdommer, som var likt kledd som meg.

Men det var også mange romfolk med søppelsekker. De plukket panten som lå slengt rundt i området. Jeg tenkte at det var utrolig fint gjort av dem. At de gjorde samfunnet en stor tjeneste ved å rydde opp. De fikk likevel kastet mange kommentarer kastet etter seg av fulle tenåringer.

På et tidspunkt kaster jeg et blikk til siden, og jeg ser en stor gjeng med ungdommer. De må ha vært i slutten av tenårene. De står på toppen av noen svært dyre høyttalere og danser. Det passerer en med en søppelsekk full av pant.

En av 17-åringene tar tak i sekken hans og tømmer den over hele gjengen sin, mens han høster jublende respons fra folket. De tramper i stykker panteflaskene, mens mannen med den nå tomme sekken ser på. Han prøver fortvilet å redde det han hadde brukt lang tid på å sanke, mens han blir dyttet i ulike retninger.

Det var som om de ikke så på ham som et menneske. Det var den mest grusomme mobbingen jeg har sett.

Angrer på at jeg dro

Sånn jeg opplevde det, var ungdommen som var samlet i Kollen den dagen, en samling av utrolig egoistiske mennesker. Det er en ting å være umoden, men en helt annen å ha så grunnleggende dårlige holdninger. Det plaget meg at jeg selv var der, og at jeg på den måten tok del i det.

Bildet av den stakkars mannen som ble frarøvet det lille han hadde fra en gjeng med norske, rike, bortskjemte ungdommer, kommer til å hjemsøke meg for resten av livet. Jeg håper bare at bildet bidrar til å skape ideer og tanker som gjør meg til et bedre menneske.

Og jeg håper denne historien kan få andre mennesker til å se lenger enn sin egen nese.

