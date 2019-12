Det er nesten blitt gjort til egen juletradisjon å hevde at julen er truet. «Selvfølgelig skal det være lov å si julemat og juleball!» proklamerte Høyre i et Facebook-innlegg 2. desember.

Ikke bare var utgangspunktet for påstanden feil, men Høyre tilhører nå samme selskap som Human Rights Service (HRS) og Resett. Dette er et juleselskap Høyre bør forlate ved første anledning.

Gikk i krenkefellen

For det første finnes det ikke belegg for påstanden om at julen er under press, snarere tvert imot. Allerede i september begynte butikkene å selge julebrus og juledekorasjoner, og overalt kan en se julelys, juletrær og julenisser. Dermed er svaret på spørsmålet om at julen er truet åpenbart nei.

Privat

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Utgangspunktet for Høyres påstand var «nyheten» om at en skole i Seljord hadde byttet ut ordene «julemat» og «juleball» med henholdsvis «tradisjonsmat» og «ball». Realiteten viste seg å være en helt annen.

Likevel gikk Høyre rett i krenkefellen.

Partiet tok ikke engang kontakt med skolen for å få påstanden bekreftet. Det gjorde heller ikke KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad som publiserte følgende på Facebook: «Dette blir for dumt. I Norge feirer vi jul. Enig?»

Polariserer debatten

Selv om Høyre ikke eksplisitt nevner innvandrere i sitt innlegg, maler partiet en virkelighet der den norske kulturarven er under press som følge av multikulturelle strømninger i samfunnet. Selv om det trolig ikke var intensjonen og partiet sier de har tatt selvkritikk, gjør det ikke saken mindre alvorlig.

Til nyheten om skolen i Seljord kommenterte HRS at «skolelederne legger seg flate for islamister», og Resett-kommentarer skrev at «sensitive muslimer må deporteres».

Facebook

Når Høyre og KrF ukritisk lar enkle overskrifter definere utgangspunktet for samfunnsdebatten, bidrar de til å sette grupper opp mot hverandre gjennom falske motsetninger. Den offentlige samtalen ødelegges, og debatten blir mindre nyansert og mer polarisert.

Høyre retter ofte kritikk mot dem som lar seg krenke av alt og ingenting, men hoppet nå tankeløst rett inn i en åpenbar krenkefelle. Det er flaut. Det går litt trått med Høyre og de andre borgerlige partiene om dagen, men å ty til enkel populisme er aldri en god løsning.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.