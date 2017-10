Carl Jonathan Thorbjørnsen skriver på Si ;D 28. september at unge ikke er nok ute, leker gjennom datamaskinen, har forhold gjennom nett og vennskap gjennom en skjerm.

Han skriver at han frykter for fremtiden til barna.

Selv om jeg kjenner meg igjen i mye av det han skriver, er det ett viktig element som er utelatt.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Legger igjen mobilen

Det finnes nemlig en annen side av historien. En side der barna tilbringer mye tid ute, med venner, vekk fra en skjerm. En del der barna gjør dette av fri vilje og på eget initiativ.

For mange barn er det helt naturlig. Men det er noe som er lett å overse, om man ikke er der og ser det selv. La meg bruke speiderne mine, gutter og jenter mellom ti og 16, som eksempel:

Selv om mange speidere tilbringer mye tid foran mobilen, er de også mye ute. De sover i telt og hengekøyer, bygger flåter og padler kano.

De legger mobilen igjen hjemme, i verste fall i bunnen av sekken. De drar på leir uten nett, noen ganger uten strøm eller dekning.

Og selv om de snakker med venner gjennom Facebook, slår ingenting en skikkelig leirflørt.

Disse barna er ikke veldig annerledes enn andre barn. Tvert imot – de kommer fra helt forskjellige bakgrunner, har helt ulike evner og svært ulike interesser. For mange er det ganske tilfeldig at de blir speidere.

Barna velger dette selv. De velger friluftsliv og samfunnsengasjement over det å sitte inne foran PC-en.

De griper med glede muligheten til å legge vekk mobilen.

Ikke fordi de kjeftes på, men fordi de ønsker det. Fordi de ser verdien i det: Gleden, vennskapet, den aktive leken og læringen. Og fordi de har muligheten.

Må skape alternativer

Økt mobil- og teknologibruk er en utfordring. Men det er en utfordring med en løsning. Flere løsninger faktisk.

En av dem er rett og slett å gi barna et alternativ – som speiding. Men det krever at noen skaper alternativene. At vi i stedet for å være redde, er engasjerte.

Thorbjørnsen skriver om det å se verden gjennom en knust skjerm.

Jeg har litt erfaring med knuste skjermglass, men jeg har også har erfaring med hva som skjer når barn og unge legger fra seg den ødelagte skjermen.

Når tårene tørkes, og det å få bygge det beste bålet blir mye mer interessant enn den siste snappen.

Det er ikke mye som skal til.

Veien til den perfekte verden er fremdeles lang. Men det er en vei som absolutt eksisterer.

En vei som handler om å gi barna muligheter, og dermed la dem hjelpe seg selv. Ikke bare fordi vi vil, men fordi de vil.

Så nei, jeg deler ikke Torbjørnsens frykt. Jeg deler ikke frykten fordi jeg hver uke ser den motbevist av speiderne mine – av barna selv.

