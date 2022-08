Unge vet for lite om nettovergrep. Skolene må komme mer på banen!

Karsten Gjesdal Bech (13) Medlem, Oslo Unge Høyre

Nå nettopp

Det er skremmende hvor lite informasjon vi ungdommer får om hva som er et nettovergrep, skriver debattanten.

Det holder ikke at politiet er til stede på nett hvis ikke de unge vet det.

Det er skremmende hvor lite informasjon vi ungdommer får om hva som er et nettovergrep, og hva som er typisk oppførsel for nettovergripere.

NRK hadde for litt siden en sak om temaet. Den handlet om en mann som er funnet skyldig i å ha forgrepet seg på flere unge jenter. Kontakten var i all hovedsak etablert gjennom sosiale medier.

Selv om saken var vond å lese, var den også veldig viktig. Den ga råd til unge om hva som er røde flagg når noen kontakter deg på nett. Problemet er at jeg tror få unge faktisk fikk med seg saken.

Det er dessverre sånn i dag at mange ungdommer ikke har tilstrekkelig kunnskap rundt hva nettovergrep er, og hvor de kan få hjelp hvis de er blitt utsatt for det.

Vanskelig å ta kontakt

Jeg synes det er kjempebra at politiet kommer med råd, men for mange er det ikke nok at politiet blir intervjuet av NRK. Derfor er det bra at politiet også har nettpatruljer.

Politiets nettpatrulje tar imot tips om kriminalitet på nett, og de gir råd til unge som er på nett. Det er veldig bra, men jeg tror det kan være vanskelig for noen ungdommer å ta kontakt over nett når det kommer til sånne saker. De kan være nervøse for at de gjør noe galt.

Derfor må skolene komme mer på banen!

Må informere

Skolene burde informere om temaet på en måte som gjør at de unge kan forstå alvoret i det, og de burde lære dem om hva de bør gjøre og ikke på nett. De må også lære unge hva som er faresignalene når noen kontakter deg.

Antall rapporterte nettovergrep øker. Da er det viktig at barn og ungdom får oppdatert kunnskap som kan hjelpe dem med å vite hvordan nettovergripere oppfører seg. Metodene deres endres ofte, og da er det viktig at pensum er oppdatert.

