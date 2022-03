«Slave». «Malerkost». «Billig». Til slutt ville jeg ikke være polsk lenger.

Alicja Skoracka 15 år

Nå nettopp

Dette er noen av tingene Alicja Skoracka (15) skriver at hun har fått høre. - Det var tungt å gå med hodet hevet og late som at det ikke påvirket meg, skriver hun.

Rasisme handler ikke kun om hudfarge. Det har jeg fått oppleve.

Rasisme er et sterkt ord. Noen tenker hovedsakelig på det som oppførsel og handlinger som deler mennesker inn i «raser». Ifølge store norske leksikon (SNL) kan det også skje på bakgrunn av nasjonalitet, utseende eller kultur.

Muligens er du en av dem som mener rasisme ikke finnes her i Norge, og i hvert fall ikke blant ungdommen. Er det mulig at du tar feil?

Mindreverdige mennesker

Jeg er en 15 år gammel jente fra Polen. Siden jeg var tre år gammel, har jeg bodd i Norge. Foreldrene mine jobber ikke som vaskedame eller maler. Likevel er dette noe jeg kan få høre fra folk rundt meg. Det er ikke hva jeg blir kalt som plager meg, det er måten de ser det på, og at de deretter velger å kalle meg det.

Det stemmer at mange av polakkene i Norge jobber som snekker, maler eller vaskedame. I mine øyne er en maler en hardtarbeidende person. Men når andre bruker disse yrkestitlene, virker det mer som om de som har disse yrkene, er slaver eller mindreverdige mennesker.

Jeg har opplevd å få tilsendt lenker om at polske kvinner er arbeidsslaver i Norge. I lang tid ble jeg også kalt for maler. En mindreverdig arbeidsslave for nordmenn. Bare på grunn av hvor jeg er født.

Vanskelig å tåle

Jeg er blitt gitt en malerkost. Personen mente jeg «trengte det». Jeg forsto hva det ble hintet til. Vedkommende mente jeg trengte en malerkost fordi jeg er polakk.

Ikke kjenner jeg til noen i slekten min som jobber som maler, men fortsatt er det blitt et «kjennetegn» ved polakker. Jeg er blitt bedt om å utføre malerjobber som skal være «billige». For det er jo polakker kjent for, å gjøre ting billig.

Til slutt blir man utrolig lei av det. På et tidspunkt ville jeg ikke lenger være polsk. Jeg følte jeg ble sett på som mindreverdig menneske. Det var tungt å gå med hodet hevet og late som at det ikke påvirket meg.

Folk kan tro at jeg er for følsom eller at jeg overreagerer, men det er ikke de som får høre all den dritten så ofte. Å bli kalt for malerkost av fremmede mennesker fordi de fant ut at jeg er fra Polen, var heller ikke en deilig følelse.

Det blir vanskeligere for hver dag å holde hodet høyt hevet. Til slutt blir du psykisk utslitt og lei.

Så er det jeg som overreagerer, eller er det dem som ikke klarer å se ting fra andres perspektiv?

