Rødt nivå i skolen var meningsløst. Det skulle vært endret for lenge siden.

Maria Nylænder (18) Avgangselev

10 minutter siden

Å plassere lærere og ungdommer hjemme foran PC-skjermen tærer på flere aspekter enn smittetall, skriver Maria Nylænder (18).

Til regjeringen: Vi er slitne nå.

Siden jul har videregående skoler i Norge vært på «rødt nivå» etter trafikklysmodellen. På dette nivået er det delvis digital undervisning, mindre klasser og sterkt fokus på avstand. Mandag sa regjeringen at de snart vil endre til «gult nivå».

Endelig – men det skulle de ha gjort mye, mye før.

Vi er slitne nå

Vekslingen mellom fysisk og digital undervisning gjør det vanskeligere å lære. Å følge med undervisningen hjemmefra krever mye mer av elevene enn undervisning i klasserommet. Dette viser seg i at flere faller ut.

Nivået forsterker uforutsigbarheten og gjør hverdagen enda mer uoversiktlig for oss. Hvilken dag skal vi på skolen? Vi kan vente til klokken 23 om kvelden for beskjed om hva som skal skje neste. Dag etter dag får vi innleveringer med frist til midnatt.

Maria Nylænder (18) er avgangselev.

Dagene blandes sammen til en grøt. Det blir ikke samme struktur på som når du drar på skolen, veksler mellom rom og sitter i kantinen med vennene dine. Det blir ikke noe mellomrom, og vi er slitne.

Du får ingen fysisk kontakt med venner. Lærere holder seg til presentasjonen sin gjennom hele økten, og de kan ikke vise deg det du ikke forstår.

Alt dette er med på å senke motivasjonen. Det vil ikke øke igjen den ene dagen vi kommer på skolen.

Ulogisk smitteregime

Idet vi kommer på skolen, skal vi ta en selvtest som læreren deler ut, for så å vente i 15 minutter for resultatet.

Om testen er positiv, skal du selvfølgelig hjem. Men da har du allerede vært på skolen og i klasserommet i sikkert nærmere 30 minutter. Vil ikke da risikoen allerede være sluppet løs?

Fakta Dette er trafikklysmodellen Grønt nivå 1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og normalt renhold

3. Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Avstand mellom ansatte

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser og grupper kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst 1 meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen

Unngå trengsel og store samlinger Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst 1 meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser

Avstand mellom elever/ansatte (minst 1 meter) i alle situasjoner

Unngå trengsel og større samlinger

Vurder alternerende oppmøtetider/alternative lokaler

Delvis digital undervisning Vis mer

Å sende elevene hjem etter at de har fått positiv test, er som å plassere et lite plaster over en avkappet arm.

Hva er poenget dersom det nesten blir mer sannsynlig at vi smittes på skolen? Litt mer logisk tankegang er viktig for å senke smittetallene, ikke få dem til å øke.

Uforutsigbarhet er ikke bra

Mange av oss avgangselever er bekymret.

Vi frykter at det nok en gang ikke blir eksamen. Vi bekymrer oss også for russetiden og andre avgangsopplegg. Alt som vi kan miste i løpet av en pressekonferanse.

Sammenhengen mellom uforutsigbarhet og utdanning er ikke positiv. Likevel har 18-åringene opplevd det siden VG1 i 2020. Frem og tilbake, samtidig som det akademiske presset øker og poenggrensen påvirker den psykiske helse.

Til Regjeringen: Det dere gjør, har en større påvirkning. Å plassere vaksinerte lærere og ungdommer hjemme med en PC-skjerm tærer på flere aspekter enn smittetall.

